Péndola: Convertir inquilinos en propietarios se dará cuando vuelva el verdadero crédito hipotecario

“Termina un 2025 -en líneas generales- bueno”, resumió Lucas Péndola, titular del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios (CPI), al analizar el cierre del año para el sector. No obstante, reconoció que el calendario electoral tuvo un impacto directo: “Sabemos que cuando hay elecciones en este país se paraliza, no solo nuestro sector, sino muchos sectores”. Esa situación generó “tres meses de incertidumbre, donde la gente estaba especulando a ver qué sucedía luego de las elecciones”.

Según explicó, la recuperación no fue inmediata. “La realidad es que tardó 60 días, pero estamos terminando un fin de año bueno”, afirmó. Con ese punto de partida, proyectó un 2026 con expectativas positivas: “Esperemos que el 2026 no nos depare mejor aún, pero sí con perspectivas positivas y esperamos que para nuestro sector sea fructífero”.

Las definiciones de Péndola se dieron durante una entrevista en el marco de los streamings empresariales de Punto a Punto, donde desarrolló los principales desafíos estructurales del mercado inmobiliario de cara al próximo año.

Crédito hipotecario: la clave para transformar inquilinos en propietarios

Para el titular del CPI, el punto de inflexión del mercado pasa por el financiamiento. “En primer lugar, como digo siempre, transformar inquilinos en propietarios”, planteó. Y fue directo sobre el cómo: “¿De qué manera se transforma? Crédito hipotecario”.

Péndola advirtió que hoy ese instrumento “no está latente”, ya que “es inalcanzable, es inaccesible para la gente”. Por eso, de cara a 2026, expresó: “Esperamos como sector que aparezca verdaderamente el crédito hipotecario, donde la gente lo pueda tomar y lo pueda pagar, que es lo más importante”.

En ese sentido, recordó experiencias exitosas: “El gran éxito que ha tenido el crédito hipotecario fue el del Banco de Córdoba, justamente por la tasa cero”. Según remarcó, ese esquema permitió que “verdaderamente muchos inquilinos se transformaran en propietarios”, y sostuvo que el futuro debe ir hacia “un crédito con tasas un poco más acomodadas, para que la gente pueda acceder, lo pueda tomar y pueda pagar”.

Valores de las propiedades y oportunidades de inversión

Sobre los precios del mercado, Péndola fue claro: “Las propiedades todavía no se han acomodado en los valores que se deberían acomodar”. Consultado sobre el sentido de ese ajuste, respondió sin rodeos: “Arriba”.

Actualmente, explicó, conviven realidades distintas. “Hoy encontramos inmuebles de segunda mano, que son de propietarios que se vuelcan al mercado, que están en precios competitivos”. En cambio, señaló “un puntito de dolor en los emprendimientos nuevos”, ya que “los valores están muy por encima de la segunda mano y todavía el mercado no los convalida”.

El mercado inmobiliario cordobés muestra su mayor equilibrio en años

Aun así, su mirada sobre la inversión es optimista: “Yo creo que hoy sigue siendo momento de invertir, ya sea en inmuebles o en tierra”. Y reforzó: “La inversión en el ladrillo y la tierra es resguardo de capital, es tangibilidad. El ladrillo y la tierra nunca te deja mal parado”.

El precio de las expensas y la informalidad

Uno de los temas que más preocupa a los inquilinos es el costo de las expensas, y Péndola apuntó directamente a la informalidad como causa del problema. “Yo le hablo a la informalidad cuando no hay un corredor inmobiliario atrás de una operación inmobiliaria”, explicó.

En ese marco, advirtió que “estamos viendo que algunos propietarios disfrazan el número de expensas justamente para que les sea más fácil alquilar”. Frente a esa práctica, remarcó el rol del profesional matriculado: “Cuando hay un corredor inmobiliario, esta información es clara, precisa y con exactitud”.

Además, subrayó la función institucional del colegio: “Hay un colegio profesional que no resguarda al corredor inmobiliario, resguarda al ciudadano que contrata un corredor inmobiliario”. Y agregó que ante irregularidades, “hay un colegio donde uno puede ir y realizar una denuncia”, incluso cuando se trata de “una mala praxis”.

El futuro del centro y su reactivación

Péndola volvió a insistir en la necesidad de repensar el centro de la ciudad con una mirada integral. “Quince cuadras separan lo que es Nueva Córdoba, Güemes y el centro. Debería ser toda una unión”, planteó.

Sobre las medidas comerciales, consideró que “extender el horario es una buena medida” y recordó que hoy “la gente de zona norte no necesita bajar al centro para realizar sus compras”. “Eso no sucede más, y eso es entender lo que ha sucedido no solo en nuestra ciudad, pasa en todas las ciudades del mundo”, afirmó.