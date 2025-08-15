Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunieron este viernes en una cumbre de alto riesgo en Alaska que podría dar forma al futuro de la guerra en Ucrania.

La reunión a tres bandas entre los dos presidentes y sus asesores principales duró aproximadamente tres horas. No quedó claro si habría más conversaciones, ya que los periodistas estaban sentados para una conferencia de prensa programada.

En un drama coreografiado, los dos líderes llegaron en sus respectivos aviones presidenciales y descendieron en la pista de una base aérea, con Trump aplaudiendo mientras Putin pisaba suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en 2022.

El poderío militar de Estados Unidos quedó en evidencia con un bombardero furtivo B-2 sobrevolando el lugar, mientras un periodista gritaba en voz alta a Putin : "¿Dejarás de matar civiles?".

Putin, impávido, sonrió ampliamente mientras Trump daba el inusual paso de escoltarlo hasta "La Bestia", la segura limusina presidencial estadounidense, antes de una reunión en una sala frente a una pantalla que decía -sólo en inglés- "En busca de la paz".

Putin sonrió y bromeó con los periodistas rusos durante la visita, un gran avance para un líder que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional relacionada con la guerra de Ucrania, que ha matado a decenas de miles de personas.

