Diego Gutiérrez: “Las exigencias de Rusia y Ucrania son totalmente antagónicas”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Diego Gutiérrez analizó la reunión entre Trump y Putin en Alaska, y advirtió que sin sesiones reales, “ni siquiera habrá un alto al fuego”.

Posiciones enfrentadas en la cumbre de Alaska

La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska genera fuertes expectativas, pero para Gutiérrez hay más símbolos que certezas. “La relación entre ambos se tensionó porque Trump no estaba encontrando resultados de parte de Putin para un cese al fuego”, señaló el analista, y recordó que las declaraciones cruzadas en redes sociales incluyeron incluso al expresidente ruso Dmitry Medvedev.

La cumbre ocurre tras el envío de submarinos nucleares a la región y la imposición de aranceles a la India por comprar petróleo ruso. En ese contexto, Putin aceptó dialogar, inicialmente con el enviado especial Steve Whitkoff, lo que para Gutiérrez “pareció por primera vez mostrar a Rusia dispuesta a ceder algo”.

Sin embargo, el panorama es complejo. “Las exigencias de Rusia y Ucrania son totalmente antagónicas”, afirmó, y remarcó que “si nadie cede nada, es muy difícil que haya un alto al fuego, mucho menos un acuerdo de paz”.

Crimea, la OTAN y las condiciones de Moscú

Consultado por los territorios en disputa, Gutiérrez fue categórico: “Crimea es absolutamente intocable”. Explicó que se trata de una zona estratégica por ser la sede de la flota rusa del Mar Negro, con salida hacia el Mediterráneo y vital para las exportaciones hacia África. Su anexión en 2014 se dio tras el cambio de gobierno en Ucrania, lo que terminó con el acuerdo de concesión naval vigente hasta 2047.

En cuanto al este ucraniano, Rusia controla “el 100% de Lugansk y casi todo Donetsk”, además de dos regiones más, Yersón y Zaporilla, “ocupadas en un 75%”. Según el analista, “lo que podría llegar a ceder Putin es un congelamiento de la situación en esas dos regiones y la devolución de algunas ciudades menores” como Nikolaev, Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov.

Pero las pretensiones rusas van más allá de lo territorial. “Rusia exige una neutralidad eterna para Ucrania y su no ingreso a la OTAN”, subrayó Gutiérrez. También se reclama “una desmilitarización total o que su fuerza militar sea meramente decorativa”, con el compromiso adicional de que “ningún ejército europeo pise suelo ucraniano, ni como parte de la OTAN ni como país individual”.

Sobre el posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea, Moscú no pondría tantas objeciones. “Quizás esa sea una carta que se pueda negociar, pero la OTAN no es negociable para Rusia”, sentenció.