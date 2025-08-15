Donald Trump y Vladimir Putin volaron rumbo a Alaska este viernes para una cumbre de alto riesgo, donde el presidente estadounidense intentará poner en marcha su antigua promesa de terminar con la guerra en Ucrania. “No sé si será hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy”, afirmó el republicano en declaraciones a la prensa en el Air Force, el avión oficial del mandatario.

Consultado sobre la importancia del encuentro para la Unión Europea, expresó: “Esto no tiene nada que ver con Europa”, añadió. Y sostuvo: “Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que Zelensky”.

Ambos líderes deslizaron sus esperanzas de una reunión productiva. Sin embargo, aunque Trump advirtió que podría considerarla un fracaso tras solo unos minutos si Putin no cede, el Kremlin afirmó que ambos hablarían durante al menos seis o siete horas.

Para el presidente ruso, la cumbre marca su primera incursión en suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, desencadenando un conflicto implacable que ha matado a decenas de miles de personas. En los últimos días, Rusia logró importantes avances en el campo de batalla que podrían fortalecer la mano de Putin en cualquier negociación de alto el fuego.

"MUCHO EN JUEGO", había publicado Trump en su plataforma Truth Social antes de partir a Alaska. A bordo del Air Force One el presidente hizo hincapié en el "respeto" mutuo entre él y Putin. "Nos entendemos bien", comentó.

14:40 Zelenski se encomienda a Trump antes de la reunión con Putin

Cada palabra y gesto será seguido de cerca por los líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien no estuvo incluido y rechazó la presión de Trump para que entregue el territorio confiscado por Rusia.

"Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos", declaró Zelenski en una publicación en redes sociales.

Trump ha calificado la cumbre como una "reunión de prueba" para poner a prueba a Putin, a quien vio por última vez en 2019. "Estoy aquí para sentarlos a la mesa", dijo refiriéndose a los líderes ruso y ucranianos.

"Soy presidente, y él no va a jugar conmigo", declaró el jueves. "Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano", aseguró el mandatario estadounidense, quien calcula que la cumbre tiene un "25%" de probabilidades de fracasar.

Volodimir Zelenski rechaza entregar territorio ucraniano y se planta para que Kiev participe en las negociaciones

14:10 La posición de Rusia y más declaraciones de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú no pronosticaría el resultado de la reunión. "Nunca hacemos predicciones con antelación", dijo Lavrov a la televisión estatal rusa tras llegar a Alaska, vistiendo lo que parecía una camiseta con la palabra "URSS" escrita en alfabeto cirílico. "La posición de Rusia es clara e inequívoca", afirmó.

Trump ha prometido consultar con los líderes europeos y con Zelensky, diciendo que cualquier acuerdo final se alcanzaría en una reunión a tres bandas con Putin y el presidente ucraniano para "dividir" el territorio.

También se jactó de su relación con Putin, culpando a su predecesor Joe Biden por la guerra y prometió antes de su regreso a la Casa Blanca en enero que sería capaz de traer la paz en 24 horas.

Pero a pesar de los repetidos llamados a Putin y de una reunión en la Casa Blanca el 28 de febrero en la que Trump reprendió públicamente a Zelensky, el líder ruso no ha mostrado señales de compromiso.

Trump ha reconocido su frustración con Putin y ha advertido nuevamente el viernes de consecuencias "muy severas" si no acepta un alto el fuego.

Trump dijo a los periodistas que "se retiraría" de la mesa si la reunión no salía bien y que "no estaría contento" si no se podía lograr un alto el fuego inmediatamente.

Las conversaciones ocurrirán en la base aérea de Elmendorf, la mayor instalación militar estadounidense en Alaska y una instalación de la Guerra Fría para la vigilancia de la ex Unión Soviética.

Para aumentar su importancia histórica, Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867, un acuerdo que Moscú ha citado para demostrar la legitimidad de los intercambios de tierras.

Muertes a la sombra de Putin

13:00 - Qué se sabe del encuentro entre Trump y Putin

El Kremlin dijo que esperaba que Putin y Trump se reunieran a solas con intérpretes antes de un almuerzo de trabajo con sus asesores.

No se espera que ninguno de los líderes salga de la base hacia Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, donde los manifestantes han colocado carteles de solidaridad con Ucrania.

Trump volaba con una comitiva que incluía al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo que sugiere que también podría discutirse la reanudación de los lazos económicos después de años de sanciones estadounidenses.

La cumbre marca un cambio radical en el enfoque de los líderes de Europa occidental y de Biden, quien prometió no mantener conversaciones con Rusia sobre Ucrania a menos que Kiev también estuviera en la mesa.

Putin enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, lo que lo llevó a restringir drásticamente sus viajes desde que comenzó la guerra.

Sin embargo, Estados Unidos no es parte del tribunal de La Haya y el Departamento del Tesoro de Trump alivió temporalmente las sanciones a los altos funcionarios rusos para permitirles viajar y usar tarjetas bancarias en Alaska.

Zelensky ha calificado la cumbre de Alaska como una "victoria personal" para Putin, cuyas fuerzas han pasado a la ofensiva en el este de Ucrania en los últimos días.

En desarrollo...