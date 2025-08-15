Luego de prolongadas y tensas tratativas entre Washington y el Kremlin, este viernes 15 de agosto se realizará la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin. El encuentro tendrá lugar en Alaska, en la base militar estadounidense Elmendorf-Richardson, en Anchorage, que durante la Guerra Fría fue un punto clave para vigilar y disuadir a la Unión Soviética de cualquier intento militar.

Trump osciló durante estos meses entre el optimismo y la desconfianza respecto de Putin. Hasta ahora, cada vez que el presidente estadounidense mencionó un posible alto el fuego, Rusia continuó o incluso intensificó sus ataques aéreos y terrestres contra Ucrania.

Vladimir Putin y Donald Trump se verán las caras este viernes en Alaska

Según confirmó el Kremlin, el encuentro en Alaska comenzará a las 16:30 (hora argentina) y se iniciará con un "cara a cara" entre ambos mandatarios, seguido de un desayuno de trabajo con cinco altos funcionarios de cada país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gran ausente en esta cumbre es el presidente del país invadido, Volodimir Zelenski, quien presionó para participar, pero no logró que Trump accediera. No obstante, el mandatario estadounidense aclaró: "vamos a tener una segunda reunión si la primera va bien", y en ese caso se espera que el presidente ucraniano sí participe.

Reunión Trump-Putin: cómo es la Base militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska

“Si es una mala reunión, no voy a llamar a nadie, me voy a casa. Pero si es una buena reunión, voy a llamar al presidente Zelenski y a los líderes europeos”, aseguró Trump, consciente del malestar de los líderes del viejo continente con Putin.

Qué se sabe sobre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin de este viernes

El presidente de Estados Unidos afirmó que cree que su par ruso quiere llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque también señaló que la reunión tiene “un 25% de probabilidades de fracasar”.

“Creo que ahora está convencido (Putin) de que va a llegar a un acuerdo. Creo que lo va a hacer. Y lo sabremos, lo voy a saber muy rápido”, dijo Trump este jueves en Fox Radio. Además, indicó que en un posible segundo encuentro se abordaría el tema más delicado: los límites territoriales.

Banderas en apoyo a Ucrania, este jueves en Alaska, cerca de la base militar en que se encontrarán Trump y Putin

Trump mantuvo altas expectativas sobre la reunión de este viernes, a pesar de que funcionarios de la Casa Blanca intentaron bajarle el precio y la calificaron como un simple “ejercicio de escucha”.

Milei habló con Zelenski a horas de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

Desde el lado ruso, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, adelantó en una conferencia telefónica con la prensa los temas a tratar: “Evidentemente, el tema central será el arreglo de la crisis ucraniana”.

Putin elogió los esfuerzos de la administración Trump para detener la guerra e insinuó que Moscú y Washington podrían llegar incluso a un acuerdo sobre el control de armas nucleares durante la cumbre.

No obstante, el principal obstáculo para cualquier acuerdo de paz en torno a Ucrania es la inclusión de un “pacto territorial”, dado que Rusia ocupa actualmente casi una quinta parte del territorio ucraniano.

Putin y Trump frente a frente: expectativas globales por la primera reunión tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano

Hasta ahora, Putin exige cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014. También pretende que Ucrania renuncie al suministro de armas occidentales y se una a la OTAN. Kiev lo considera inaceptable.

El argumento de Zelenski para cualquier cesión territorial es que la Constitución ucraniana prohíbe esa acción sin un referéndum. La postura oficial de la Unión Europea también considera esa opción “moral y políticamente inaceptable”.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, los tres protagonistas del conflicto

Trump criticó públicamente la postura del mandatario ucraniano: “Me pareció exagerado que Zelenski dijera que necesita aprobación constitucional. Fue capaz de entrar en guerra, pero ahora necesita permiso para intercambiar territorio”, ironizó el presidente estadounidense.

Donald Trump quiere reunir a Vladimir Putin y Volodimir Zelenski después de Alaska

De todas formas, desde la Casa Blanca consideran que “habrá algunos intercambios territoriales”, aunque reconocen que traerán consecuencias negativas “para ambas partes”.

Qué se espera de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

El objetivo formulado hacia el exterior de todas las partes es poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, lograrlo resulta extremadamente complejo debido a la intransigencia de todas las partes.

Trump amenazó con “consecuencias muy graves” si Putin no acepta poner fin al conflicto. Sin embargo, el mandatario ruso está acostumbrado a enfrentar sanciones, conflictos militares e incluso pedidos de captura internacionales, por lo que es difícil que la amenaza genere temor en el líder ruso.

El presidente estadounidense se considera un gran mediador y prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra “en un abrir y cerrar de ojos”. Terminar con el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial reforzaría su convicción de merecer el Premio Nobel de la Paz. Ahora, sin embargo, se muestra más cauteloso.

Putin ofreció a Netanyahu una mediación con Irán pero le pidió apoyar la "integridad territorial" de Siria

Para Ucrania, el escenario ideal sería que la reunión de este viernes no condujera a ningún acuerdo, ya que Kiev no estaría "bajo presión" para ceder territorio, la principal preocupación de Zelenski. Esto evidencia que la paz tiene condiciones muy complejas.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes que sus fuerzas capturaron la ciudad de Oleksandrohrad, en la región oriental de Donetsk, a 50 kilómetros de la estratégica ciudad de Pokrovsk.

La información no fue confirmada por Ucrania, aunque a comienzos de la semana funcionarios ucranianos admitieron que las fuerzas rusas habían infiltrado sus líneas del frente al este de esa ciudad, codiciada por Putin.

Trump, durante mucho tiempo, sostuvo un contrafáctico: que Rusia no habría lanzado su invasión a gran escala de Ucrania en 2022 si él hubiera sido presidente. Este jueves reforzó esa idea y aseguró: “Creo que si yo no fuera presidente, Putin se apoderaría de toda Ucrania”.

NG/ff