Reunión Trump-Putin: cómo es la Base militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska

La Base militar Conjunta Elmendorf-Richardson es una de las más remotas y seguras de Estados Unidos, situada cerca del Ártico, en la ciudad de Anchorage en Alaska. Allí se llevará a cabo este viernes la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump. La elección del escenario no es fortuita, sino que por el contrario, expresa un mensaje irónico hacia el gobierno ruso porque el territorio en el que se sentarán a negociar el futuro de Ucrania supo pertenecer a Rusia hasta 1867.

La instalación bélica está cargada de simbolismo por su connotación histórica que data de la Guerra Fría y, por otra parte, es un punto estratégico por su nivel en materia de seguridad, que le permite a la Casa Blanca mostrarse sólida ante el Kremlin.

Llegó la hora: Trump y Putin se encuentran este viernes en una base militar en Alaska

El investigador principal de defensa y seguridad en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Benjamin Jensen, señaló que “para el presidente Trump, es una gran manera de mostrar el poderío militar estadounidense. Mientras también aísla la capacidad del público u otros de intervenir en lo que probablemente espera sea un diálogo productivo”.

Base militar Conjunta Elmendorf-Richardson

Los dos líderes mundiales se verán las caras en un espacio recóndito y reservado de 25.800 hectáreas de superficie, ubicado en la actual área del este de Canadá. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial, ya que comenzó a erigirse como aeródromo el 8 de junio de 1940. El que hoy conocemos como estado norteamericano, atrás en la historia era suelo ruso hasta la denominada “compra de Alaska” que tuvo lugar en 1867.

La Base militar Conjunta Elmendorf-Richardson se transformó en un establecimiento que dejó huella en la historia entre ambos países, debido a que sirvió como un fuerte sitio de defensa de los americanos para contrarrestar las amenazas de la por aquel entonces Unión Soviética (URSS) en el marco de la Guerra Fría y que aún en el presente los estadounidenses la consideran como un lugar clave para reforzar el control de la región ante una posible amenaza.

Donald Trump quiere reunir a Vladimir Putin y Volodimir Zelenski después de Alaska

El punto de encuentro en el que se desarrollará la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, ha sido confirmada por parte de un funcionario de la administración republicana que pidió expresamente que se resguarde su nombre para que no haya filtraciones sobre la planificación interna de la reunión que mantendrán este viernes.

Donald Trump y Vladimir Putin

¿Cuándo fue creada oficialmente la Base Conjunta Elmendorf-Richardson y a qué debe su nombre?

La Base Conjunta Elmendorf-Richardson, creada oficialmente en el 2010, es una de las principales plataformas estratégicas de los Estados Unidos, combinando la base de la Fuerza Aérea Elmendorf y el Fuerte (Fort) Richardson del Ejército.

Nació de la fusión de dos estructuras militares, que desempeñaron un rol táctico de vigilancia y disuasión ante la URSS.

Putin y Trump frente a frente: expectativas globales por la primera reunión tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano

A lo largo de la historia, albergó un gran número de aeronaves y tenía radares para la detección de la actividad militar soviética y cualquier posible lanzamiento nuclear. En su momento fue apodada como “La Cobertura Superior de América del Norte”, según el sitio web oficial de la Base.

Aunque gran parte del equipamiento bélico ha sido desactivado desde entonces, aún se encuentran en el lugar algunos escuadrones de aeronaves clave. Entre ellos, el caza furtivo F-22 Raptor. Los aviones que están activos, también interceptan regularmente aeronaves rusas que vuelan hacia el espacio aéreo de Estados Unidos.

