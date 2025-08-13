Donald Trump quiere reunir a Vladimir Putin y Volodimir Zelenski después de Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles su intención de organizar una reunión con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, "casi inmediatamente" después de su cumbre en Alaska con el líder ruso, con el objetivo de buscar una resolución para la guerra en Ucrania.

Desde la Casa Blanca, Trump expresó ante la prensa que había tenido una "llamada muy buena" con los líderes europeos y que se podía lograr un avance significativo en la primera reunión, la cual, aunque importante, serviría de base para futuros encuentros. "Se pueden lograr grandes cosas en la primera reunión, pero lo fundamental es sentar las bases para una segunda", indicó el presidente estadounidense.

Trump tiene previsto encontrarse con Putin este viernes en una base militar de Estados Unidos en Alaska, en lo que considera un esfuerzo para encontrar una solución al conflicto que ha devastado Ucrania durante más de tres años. "Si la primera reunión va bien, tendremos rápidamente una segunda", aseguró Trump, destacando que espera que esta reunión de seguimiento ocurra "casi de inmediato", y añadió que estaría dispuesto a mediar en una nueva cumbre con Putin y Zelenski, si ambos lo desean. No obstante, Trump dejó abierta la posibilidad de cancelar el encuentro, dependiendo del resultado de su conversación con Putin en Alaska.

La postura de Volodimir Zelenski

Por su parte, el presidente ucraniano, Zelenski, afirmó que el objetivo central de la reunión entre Trump y Putin debería ser un "alto el fuego inmediato". Zelenski, quien participó en una videoconferencia desde Berlín con los principales líderes europeos y de la OTAN, fue apoyado por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien consideró que la intervención de Trump podría crear una "oportunidad real" para un alto el fuego en el conflicto, un avance significativo tras más de tres años de lucha sin soluciones claras.

Mientras tanto, la situación en el terreno sigue deteriorándose. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas han logrado su mayor avance en más de un año, conquistando más de 110 km² en las últimas 24 horas. Ucrania, alarmada por el rápido avance de las tropas rusas, ordenó evacuaciones en varias localidades del este del país. Además, tres personas murieron en Jersón debido a ataques con drones y fuego de artillería rusa.

Trump y Putin

A pesar de estos avances militares, la diplomacia continúa siendo la vía principal. Los países europeos temen que las negociaciones entre Trump y Putin resulten en un acuerdo desfavorable para Ucrania. El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que Ucrania debe estar representada en las conversaciones y defendió la postura de que las negociaciones no deben implicar la legalización de la ocupación rusa de territorios ucranianos.

Rusia, por su parte, exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, que fue anexionada en 2014. También demanda que Ucrania abandone sus aspiraciones de unirse a la OTAN y renuncie al suministro de armas occidentales. Trump, mientras tanto, predijo un "intercambio de territorios" como parte de una posible resolución, aunque se mostró ambiguo respecto a lo que espera concretamente de Putin.

Zelenski y Trump

Zelenski, sin embargo, descartó cualquier acuerdo que implique la cesión de territorios en el este de Ucrania, y reiteró que las negociaciones sobre las fronteras solo las llevará a cabo el gobierno ucraniano. En un tono similar, el presidente francés, Emmanuel Macron, insistió en que las decisiones sobre el futuro territorial de Ucrania deben ser tomadas exclusivamente por el presidente Zelenski.

Con la diplomacia en marcha, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que "la pelota está ahora en el tejado de Putin", quien deberá decidir si acepta una solución negociada o si prolonga el conflicto. Mientras tanto, Trump advirtió que Rusia enfrentaría "consecuencias muy graves" si no accede a poner fin a la guerra.

En el este de Ucrania, especialmente en Kramatorsk, donde la situación sigue siendo tensa, algunos soldados ucranianos se mostraron escépticos sobre el impacto real de las negociaciones. "Ya ha habido muchísimas negociaciones entre jefes de Estado, pero nada cambia", comentó Dmytro, un joven soldado de 21 años, dando cuenta del desánimo que predomina entre muchos en el frente.

Con la cumbre de Alaska a la vuelta de la esquina, las expectativas están divididas. Aunque algunos ven en los esfuerzos de Trump una oportunidad viable para un alto el fuego, otros temen que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia puedan llevar a un resultado desfavorable para Ucrania y Europa, que insiste en su derecho a la integridad territorial y en la retirada de las tropas rusas de su territorio.

