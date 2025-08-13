Trump amenaza con permitir una demanda contra Powell por obras en la Reserva Federal

El presidente Donald Trump dijo que está considerando permitir que se presente una demanda contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, por la remodelación de la sede del banco central, un proyecto cuyo sobrecosto ha sido objeto de escrutinio.

Trump reanudó el martes a través de las redes sociales sus críticas al presidente Fed por la decisión del banco central de mantener las tasas de interés y volvió a arremeter contra Powell por las obras de renovación.

Trump sugirió que Rusia y Ucrania deberán "ceder territorio" para lograr la paz previo al encuentro con Putin

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El daño que ha causado por llegar siempre demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía está tan bien que hemos superado a Powell y a la complaciente Junta”, afirmó Trump. “Sin embargo, estoy considerando permitir que se lleve a cabo una importante demanda contra Powell por el trabajo horrible y tremendamente incompetente que ha realizado en la gestión de la construcción de los edificios de la Fed”.

Trump no especificó a qué demanda se refería en su publicación. Las obras de renovación se han convertido en un punto álgido de la campaña de presión de Trump contra Powell y el banco central por no bajar los costos de endeudamiento, lo que lo llevó a recorrer las obras el mes pasado en una visita poco habitual de un presidente a la sede de la Fed.

Cómo impacta la política arancelaria de Donald Trump a nivel mundial y cómo afectará a Mendoza

Datos publicados el martes mostraron que la inflación subyacente repuntó en julio, aunque los precios de los bienes subieron a un ritmo más moderado, lo que alivió en parte la preocupación por las presiones sobre los precios impulsadas por los aranceles y aumentó las expectativas de que la Fed baje las tasas en septiembre.

GZ