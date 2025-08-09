Ucrania advierte que no cederá territorio y condiciona la cumbre entre Trump y Putin

Ucrania no cederá su territorio a Rusia, advirtió el presidente Volodimir Zelenski ayer, horas después de que Vladimir Putin y Donald Trump acordaran la cumbre para negociar una salida a la guerra que ya lleva tres años.

De esta manera, el mandatario ucraniano condicionó la cita política del próximo viernes 15, que se realizará en Alaska, y le puso límites a Trump para que no acordara nada que no fuera convalidado por Kiev.

Alaska está “muy lejos de esta guerra, que se libra en nuestra tierra, contra nuestro pueblo”, declaró Zelenski sobre la ubicación de la reunión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este caso, el presidente ucraniano tiene el apoyo de las potencias europeas, que también se vieron marginadas de la cumbre. “El futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos”, dijo ayer el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Los europeos también serán necesariamente parte de la solución porque su seguridad está en juego”, escribió Macron en X, después de hablar con el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico KeirStarmer.

La advertencia de Zelenski se produjo tras una afirmación temeraria de Trump. “Habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, dijo el mandatario estadounidense, sin dar más detalles pero dejando la puerta abierta a la entrega de regiones ucranianas a Rusia.

“Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, respondió Zelenski en redes sociales horas más tarde. “No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada”, señaló, para agregar: “La guerra no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”.

Respaldo europeo. Zelenski también instó a los aliados de Ucrania a dar “pasos claros” hacia una paz sostenible, durante una llamada con el primer ministro británico Keir Starmer. El dirigente ucraniano dijo haber conversado igualmente con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien intercambió “puntos de vista sobre la situación diplomática”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que mantuvo una conversación con Zelenski en la que le expresó su “pleno apoyo” y abogó por “una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania”.

Los asesores de seguridad nacional de los aliados de Kiev, los países de la Unión Europea y Reino Unido se reunieron ayer para armonizar sus puntos y poner límites a la cumbre entre Putin y Trump.

Fracaso. Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz. La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ya dejó decenas de miles de muertos, millones de desplazados y destrucción. Putin se ha resistido a los múltiples llamamientos de EE.UU., Europa y Ucrania para que se declare un alto el fuego.

Zelenski presiona para que se celebre una cumbre a tres bandas y afirmó en numerosas ocasiones que reunirse con Putin es la única forma de avanzar hacia la paz, pero este último descartó conversar con el ucraniano.

Una cumbre “fría”. El encuentro de Putin y Trump en Alaska, territorio que Rusia vendió a Estados Unidos en 1867, sería el primero entre los presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021.

Trump y Putin se reunieron por última vez en 2019 en una cumbre del G20 en Japón durante el primer mandato del estadounidense, aunque han hablado por teléfono en varias ocasiones desde enero.

El presidente republicano pasó sus primeros meses en el cargo tratando de negociar la paz en Ucrania, después de jactarse de que podría poner fin a la guerra en 24 horas, pero múltiples rondas de conversaciones de paz, llamadas telefónicas y visitas diplomáticas no han logrado un gran avance.

Después de más de tres años de combates, las posiciones ucranianas y rusas siguen siendo irreconciliables.

Los analistas sostienen que esta cumbre tiene otros condimentos, además de la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios estarían tratando de estrechar la relación para avanzar sobre algunos acuerdos comerciales.

“Alaska y el Ártico también son donde se cruzan los intereses económicos de nuestros países, y hay perspectivas de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos”, reconoció el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

El extremo occidental del estado de Alaska no está lejos, justo al otro lado del estrecho de Bering, de la parte más oriental de Rusia.

Ushakov también expresó su esperanza de que la próxima vez los dos presidentes se reúnan en territorio ruso. “Ya se ha enviado una invitación correspondiente al presidente de Estados Unidos”, apuntó.