El PSOE de Pedro Sánchez sufre dura derrota electoral en Extremadura tras escándalos

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió una dura derrota en las elecciones regionales de Extremadura, en su primera prueba electoral desde que estalló un grave escándalo de conducta sexual.

El Partido Popular (PP) obtuvo el domingo 29 escaños, o el 43% de los votos, en el parlamento regional de Extremadura, compuesto por 65 miembros, frente a los 28 escaños logrados en 2023, según datos del gobierno local. El Partido Socialista de Sánchez consiguió 18 escaños, frente a los 28 de hace dos años.

El resultado implica que el PP necesitará un aliado para retener el poder, como ocurrió en 2023, cuando formó una alianza con el grupo nacionalista de extrema derecha Vox. El domingo, el apoyo a Vox prácticamente se duplicó, hasta alcanzar el 17% de los votos y 11 escaños, frente a cinco en 2023.

Las elecciones anticipadas en Extremadura, una región rural del oeste de España con cerca de un millón de habitantes, sirven para medir el impacto de un reciente escándalo de conducta sexual que involucra a un estrecho colaborador de Sánchez, quien además ocupaba un alto cargo en el partido.

El respaldo a Sánchez se ha erosionado en los últimos meses por el escándalo, así como por otros que involucran a miembros de menor rango del partido, y por una serie de investigaciones de alto perfil por presunta corrupción dirigidas contra personas cercanas al presidente del gobierno.

La votación en Extremadura también es vista ampliamente como el inicio de un ciclo electoral que culminará con las elecciones nacionales de 2027, cuando finaliza el mandato de Sánchez. Otras tres regiones gobernadas por el PP tienen previsto celebrar comicios entre ahora y junio, y los socialistas enfrentan estas elecciones principalmente en modo de control de daños.

Sánchez atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumió la presidencia en 2017, debido a los escándalos de corrupción y conducta sexual. Un exministro con estrechos vínculos con el presidente se encuentra en prisión en el marco de una investigación por corrupción, y otro antiguo colaborador de alto nivel está implicado en una causa penal por corrupción.

El hermano y la esposa de Sánchez también son objeto de investigaciones judiciales por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, todos ellos negados por el Gobierno.

Todo ello ocurre a pesar del sólido desempeño económico de España —con un crecimiento que supera al de las principales economías europeas, niveles de empleo por encima de los máximos previos a la crisis financiera y mejoras en la calificación crediticia—, lo que deja al Gobierno cada vez más aislado políticamente en el parlamento más fragmentado de la historia moderna del país. Sánchez ha dicho que tiene intención de buscar la reelección en 2027.

El lunes, Sánchez anunció que designará a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como portavoz del Gobierno, en sustitución de Pilar Alegría, quien dejará el cargo para postularse a la presidencia de la región de Aragón en unas elecciones previstas para febrero. Sánchez no comentó los resultados del domingo en Extremadura.