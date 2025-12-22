Netflix refinanció su deuda para avanzar en su oferta por Warner

Netflix Inc. refinanció parte de un préstamo puente por US$59.000 millones con deuda más barata y de mayor plazo, reforzando el paquete financiero que respalda su oferta por Warner Bros. Discovery Inc.

La compañía de streaming obtuvo una línea de crédito revolvente por US$5.000 millones y dos préstamos a plazo con disposición diferida por US$10.000 millones cada uno para refinanciar parte del financiamiento puente que tomó para su oferta por Warner Bros., según una presentación realizada el lunes. Esto deja un saldo de US$34.000 millones pendiente de sindicación.

Netflix acordó un acuerdo a comienzos de diciembre que valora los activos de estudio y streaming de Warner Bros. en US$82.700 millones. Posteriormente, Paramount Skydance Corp. lanzó una oferta hostil para adquirir la totalidad de Warner Bros., lo que ha desatado una guerra de ofertas que redefinirá la industria del entretenimiento, independientemente de quién resulte ganador. Las propuestas rivales implican acuerdos de deuda por decenas de miles de millones de dólares que se cuentan entre los mayores de la última década.

La semana pasada, Warner Bros. recomendó a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount y respaldar su acuerdo original con Netflix. Warner Bros. calificó la propuesta de Paramount, que incluye compromisos de deuda por US$54.000 millones, como “inferior e inadecuada”, y señaló que el financiamiento del acuerdo era demasiado riesgoso.

Si bien Netflix cuenta con el respaldo del directorio de Warner Bros., enfrenta obstáculos regulatorios y políticos para concretar la adquisición. La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, calificó la oferta como una “pesadilla antimonopolio”, y Netflix, para calmar a sus empleados, ha dicho que no implicará cierres de estudios.

Préstamos puente

Los préstamos puente cubren necesidades inmediatas de financiamiento y suelen utilizarse en operaciones de compra. Por lo general, semanas o meses después son reemplazados por deuda más permanente y más barata, a menudo distribuida entre un mayor número de prestamistas.

Aunque son de corta duración, estos préstamos permiten a los bancos construir relaciones con las empresas para obtener mandatos más rentables en el futuro. Con los mercados de crédito relativamente quietos en los últimos meses, la competencia entre los bancos ha sido intensa por las pocas oportunidades que surgieron.

Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA y HSBC Holdings Plc se encuentran entre los bancos que otorgaron a Netflix el préstamo puente sin garantía.

La deuda anunciada el lunes vence en plazos escalonados. Si la adquisición avanza, la línea de crédito revolvente, que permite un uso flexible del efectivo, vencerá en 2030 o tres años después del cierre de la operación, lo que ocurra primero. Los préstamos a plazo con disposición diferida vencen en dos y tres años, respectivamente, según el comunicado.

Es probable que Netflix recurra a los mercados de capitales para reducir aún más su préstamo puente y extender los vencimientos de su deuda. Cuando lo haga, esa deuda probablemente tendrá calificación de grado de inversión, dado que Netflix cuenta con una nota A3 por parte de Moody’s Ratings y A por S&P Global Ratings.

La empresa recurrió al mercado de bonos de alto rendimiento en los primeros años de su negocio, pero accedió a financiamiento más barato cuando fue elevada a la categoría de grado de inversión en 2023.

