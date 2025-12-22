Trump persigue un tercer petrolero y refuerza el bloqueo que busca aislar a Maduro

La persecución de un tercer petrolero por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela ha intensificado un bloqueo que la administración de Donald Trump espera que corte una vital vía económica y aísle al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las fuerzas estadounidenses persiguieron el domingo al Bella 1, sancionado por EE.UU., mientras se dirigía a Venezuela. El sábado abordaron el Centuries, un barco propiedad de una entidad con sede en Hong Kong, el primer buque no sancionado que es objetivo. Otro superpetrolero, el Skipper, fue interceptado el 10 de diciembre.

Las acciones contra tres embarcaciones distintas representan el intento más concertado hasta la fecha de cortar los vínculos financieros que sostienen a un gobierno que Washington asegura está dirigido por un cartel de narcotráfico y que recientemente también ha sido designado como organización terrorista extranjera. Maduro ha resistido el embate hasta ahora, pero el bloqueo empieza a limitar el acceso a divisas y a golpear una economía ya maltrecha.

La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) envía la mayor parte de sus cargamentos a China, generalmente a través de intermediarios que usan los llamados petroleros de flota oscura, buques antiguos con propiedad opaca que transportan crudo sancionado desde Venezuela, así como desde Irán y Rusia. Las importaciones de diluyentes desde Rusia también son vitales para aligerar el crudo espeso de Caracas.

“Washington calcula que Maduro depende mucho más de las exportaciones de petróleo de lo que EE.UU. o China dependen de sus barriles”, dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group. “Con un mercado global más holgado y precios a la baja, EE.UU. considera que su poder de negociación aumenta y probablemente intensificará la presión sobre el régimen de Maduro”.

La campaña de Washington ha captado la atención de los operadores petroleros, pero las exportaciones de Venezuela han disminuido con los años y ahora representan menos de 1% de la demanda global. El mercado también está bien abastecido y China cuenta con múltiples alternativas. Los precios del petróleo registraban alzas moderadas el lunes y el Brent superaba levemente los US$61 por barril.

China ha criticado las maniobras de EE.UU. como una violación del derecho internacional y dijo que apoyaría a Caracas en “la defensa de sus propios derechos e intereses legítimos”.

Maduro, por su parte, ha calificado las recientes medidas de la administración Trump —ataques mortales contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, la autorización de la Agencia Central de Inteligencia para llevar a cabo operaciones encubiertas y la orden de Trump de bloquear petroleros— como un intento de apropiarse del petróleo venezolano e instalar un gobierno títere.

“Esta escalada y el refuerzo de la aplicación apuntan a una caída en el volumen de exportaciones”, dijo Francisco Monaldi, experto en energía de la Universidad Rice en Houston. “Estos días serán críticos”.

El despliegue militar de la administración Trump en el Caribe es el mayor en la región en décadas. Las maniobras marítimas pretenden dejar claro que todos los petroleros en aguas cercanas a Venezuela corren el riesgo de ser interceptados y decomisados, según una persona familiarizada con las operaciones de este mes, que pidió no ser identificada al hablar sobre deliberaciones que no se han hecho públicas.

Las medidas subrayan la amplia definición que Washington tiene de lo que se considera un objetivo justificable, explicó Rachel Ziemba, analista del Center for a New American Security en Washington. “Transportar petróleo desde la Venezuela sancionada ahora parece ser suficiente para las violaciones”.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dijo que el bloqueo a los petroleros sancionados se mantendría en “plena vigencia”, según una publicación en X del 20 de diciembre.

El Tesoro de EE.UU. impuso sanciones petroleras a Venezuela en enero de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. Posteriormente, la administración Biden adoptó un enfoque de incentivos y castigos para intentar revertir el retroceso democrático del país, otorgando en 2022 una exención a Chevron Corp. que le permitió reanudar operaciones petroleras.

Este año, funcionarios estadounidenses revalidaron la licencia tras su expiración, pero buscaron garantizar que la empresa con sede en Houston no pague regalías ni impuestos en efectivo al gobierno venezolano. Chevron ha dicho que sus “operaciones en Venezuela continúan sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a su negocio, así como de los marcos de sanciones establecidos por el gobierno de EE.UU.”

La industria petrolera de Venezuela ha sufrido un drástico declive en los últimos años, pero la administración de Maduro ha resistido las sanciones y el éxodo de hasta ocho millones de venezolanos.

La producción petrolera del país alcanzó la meta gubernamental de 1,2 millones de barriles diarios, dijo el sábado la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez. La producción cayó a alrededor de 400.000 barriles diarios tras las sanciones de 2019, pero repuntó en años posteriores, dijo Clayton Seigle, investigador sénior del Center for Strategic and International Studies en Washington.

Ambos buques interceptados durante el fin de semana portaban banderas panameñas, aunque personas familiarizadas con el asunto dijeron que una empresa china es propietaria del petróleo transportado por el primer barco, el superpetrolero Centuries. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el petrolero enarbolaba una bandera falsa y transportaba petróleo sancionado. El Skipper, la embarcación perseguida a inicios de diciembre, se detuvo en aguas frente a Houston el domingo, según datos de rastreo.

“Lo que esperan es una campaña de máxima presión que eventualmente haga colapsar al régimen, sin necesidad de poner botas sobre el terreno”, dijo Dany Bahar, investigador sénior del Center for Global Development en Washington. “Intentan crear una amenaza creíble que haga que esta estructura de poder colapse, o que altos mandos militares decidan enfrentarse a Maduro y digan: ‘Tienes que irte’.”

Un giro a la derecha en recientes elecciones en América Latina ha profundizado el aislamiento diplomático de Venezuela. Argentina, Bolivia, Ecuador y otros firmaron el fin de semana una declaración exigiendo que Caracas respete los procesos democráticos.

Algunos líderes de la región han criticado la campaña. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho que se opone a la intervención extranjera en naciones soberanas, cuando se le preguntó sobre su postura respecto a la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el sábado, en la cumbre del Mercosur en su país, que un conflicto armado en Venezuela sentaría “un precedente peligroso para el mundo”.

El asediado gobierno de Maduro tendrá que reducir la producción rápidamente si no puede exportar su petróleo, ya que las instalaciones de almacenamiento no pueden albergar mucho más crudo.