Estados Unidos sigue hundiendo lanchas que vincula al narcotráfico desde Venezuela

El ejército de Estados Unidos anunció este jueves que destruyó otras dos lanchas rápidas "vinculadas con el narcotráfico" desde Venezuela, ataques en los que habrían muerto cinco personas, lo que eleva a 104 los "narcoterroristas" abatidos por la administración Trump desde el inicio de la campaña antidrogas y de presión sobre el chavismo en el Caribe.

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones", señaló en un comunicado el Comando Sur en su cuenta de X.

Tres personas murieron en el primer ataque y las otras dos en la segunda embarcación, indicó el ejército estadounidense, mientras los opositores a la administración Trump califican desde varias partes del mundo estas acciones como "asesinatos".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con un recuento hecho por la agencia francesa AFP con información oficial, con este nuevo ataque la cifra de muertos en los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe supera el centenar.

La administración del presidente Trump no ha aportado más pruebas que sus declaraciones respecto a que embarcaciones estuvieran implicadas en narcotráfico, lo que genera un intenso debate sobre el marco legal de esas operaciones. De hecho ka ONU, expertos y diversas ONGs han cuestionado la legalidad de tales operaciones.

Legisladores de la oposición demócrata, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, consideran que el presidente Trump abusa de su autoridad legal para realizar estos ataques, y podría verse alcanzado por acciones judiciales en el futuro.

Venezuela, petróleo y poder: qué busca Trump con la nueva ofensiva contra Maduro

Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó el miércoles dos textos que buscaban regular por ley estas operaciones. En el Senado también la bancada republicana se encargó de que fracasaras medidas similares.

La campaña llega al tiempo que el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico en el Caribe, una situación que abre la posibilidad de ataques en territorio venezolano. Este jueves aviones estadounidenses volaron frente a las costas venezolanas, en un nuevo episodio de esa tensa guerra de nervios entre Trump y el chavismo.

AFP/HB