El duelo Trump-Maduro: aviones militares de Estados Unidos realizaron vuelos frente a Venezuela

Cinco aviones de combate de la Marina de Estados Unidos realizaron vuelos prolongados frente a las costas de Venezuela, en un despliegue que volvió a encender las alertas por la creciente tensión en el mar Caribe y la escalada discursiva entre ambos países. El movimiento aéreo se produjo en un contexto marcado por el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia Venezuela.

De acuerdo con la información basada en el sistema de monitoreo aéreo Flight Radar, en la operación participaron dos aeronaves Boeing EA-18G Growler y tres cazas Boeing F/A-18E Super Hornet, que fueron rastreados sobre aguas internacionales cercanas al litoral venezolano y, para su poderío y rango de vuelo, a escasa distancia de Caracas.

El F/A-18E Super Hornet es un avión de combate multifunción diseñado para operar desde portaaviones, con capacidad para misiones de superioridad aérea, ataques a objetivos terrestres y tareas de reconocimiento. Por su parte, el EA-18G Growler está especializado en guerra electrónica y equipado con sistemas destinados a interferir radares y comunicaciones enemigas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pete Hegseth afirmó que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe son legales y "se ajustan a las leyes del conflicto armado"

El despliegue ocurrió pocas horas después de que el ejército estadounidense informara sobre otro ataque contra una embarcación señalada por presunto contrabando de drogas en el océano Pacífico oriental, una operación que dejó cuatro personas fallecidas. Ese mismo día, la Cámara de Representantes rechazó iniciativas destinadas a limitar la facultad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

En declaraciones recientes, Trump reafirmó que no necesita autorización del Congreso para llevar adelante bombardeos contra "intereses del narcotráfico" ubicados en territorio venezolano, aunque admitió que podría compartir información con el Poder Legislativo si lo considerara necesario. Además, redobló su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y anticipó posibles ataques contra “objetivos terrestres”.

El presidente estadounidense también exigió que Venezuela devuelva activos que, según su administración, fueron expropiados a empresas petroleras de Estados Unidos décadas atrás. En ese marco, justificó el bloqueo a buques de crudo que se dirigen hacia o desde el país sudamericano como parte del régimen de sanciones vigente.

Máxima tensión: Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela

Pese al endurecimiento de las medidas, algunas compañías, como Chevron, continúan operando en Venezuela gracias a exenciones específicas otorgadas por Washington. Analistas del sector energético señalaron que la deuda del Estado venezolano con la petrolera estadounidense se redujo en los últimos años, aunque sin cifras oficiales difundidas.

Desde la Casa Blanca aclararon que, por el momento, no se introdujeron cambios formales en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, y que ciertas declaraciones presidenciales deben interpretarse en clave retórica. Especialistas en seguridad remarcan que medidas como la incautación de buques sancionados o el control naval implican menores riesgos que una confrontación militar directa, en un escenario en el que Estados Unidos asegura seguir promoviendo una transición pacífica en Venezuela.

LB/ML