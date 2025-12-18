Trump busca aliviar temores económicos con dividendo militar y plan de vivienda

El presidente Donald Trump anunció un pago especial para miembros de las Fuerzas Armadas y nuevas reformas de vivienda para el próximo año, para tranquilizar a los estadounidenses preocupados por el aumento del costo de vida.

Trump anunció los planes el miércoles durante un discurso en horario estelar desde la Casa Blanca. Aprovechó para exaltar sus logros de su primer año de gobierno y convencer a los votantes de que aún deben culpar a su predecesor por las persistentes inquietudes económicas.

“Hace once meses heredé un desastre, y lo estoy arreglando”, dijo Trump.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La jefa de Gabinete de Donald Trump reveló intimidades del presidente

El anuncio más importante de Trump fue la decisión de otorgar pagos de US$1.776 a los miembros de las Fuerzas Armadas, una medida que beneficiaría a 1,45 millones de estadounidenses.

“Los miembros de las Fuerzas Armadas recibirán un especial —lo llamamos Dividendo Guerrero— antes de Navidad— un Dividendo Guerrero”, dijo Trump. “En honor a la fundación de nuestra nación en 1776, estamos enviando a cada soldado US$1.776. Piénsenlo. Y los cheques ya están en camino”.

También buscó disipar temores de que su economía aún no haya despegado. Dijo a los votantes que verán los beneficios de su legislación tributaria, tasas hipotecarias más bajas y una reforma amplia de vivienda en el nuevo año.

Donald Trump habló contra "las naciones extranjeras que se aprovecharon de nosotros a niveles nunca antes vistos"

“Pronto anunciaré a nuestro próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en tasas de interés más bajas, mucho más, y los pagos hipotecarios seguirán bajando”, dijo Trump. “A comienzos del nuevo año —y verán esto en el nuevo año— anunciaré algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia estadounidense”.

Funcionarios de la administración presentaron el evento como una oportunidad para destacar los logros del presidente en su primer año de regreso en la Casa Blanca y adelantar nuevas políticas para 2026. Sin embargo, las declaraciones llegan en un momento crítico, con Trump enfrentando una ansiedad pública creciente sobre su agenda económica y con sus asesores esforzándose por afinar su mensaje.

El discurso también ocurrió en el contexto de la campaña para presionar al régimen de Maduro en Venezuela, que incluye un embargo contra buques petroleros sancionados. El miércoles Trump mencionó los esfuerzos contra el narcotráfico en términos generales, pero no abordó una posible escalada de actividad militar.

Trump fue reelegido al cargo en parte para enfrentar la persistente inflación que afectó al ex presidente Joe Biden. Trump dedicó gran parte de su discurso a responsabilizar a su predecesor, detallando los aumentos de precios durante la administración anterior.

“Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años, y algunos dirían en la historia de nuestro país, lo que hizo que los precios fueran más altos que nunca, haciendo la vida inasequible para millones y millones de estadounidenses”, dijo.

Trump ahora enfrenta los mismos vientos económicos en contra. Encuestas muestran que los estadounidenses están preocupados por el costo de vida y la inflación, temores que impulsaron a los demócratas a victorias clave en noviembre y son una amenaza para los republicanos en las elecciones de 2026 que decidirán el control del Congreso y el futuro de su agenda legislativa.

Trump amplió la prohibición de viajar a Estados Unidos para palestinos y a otros seis países

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes mostró que la aprobación de Trump había caído a casi su nivel más bajo de su segundo mandato, con solo el 39% de los adultos en EE.UU. aprobando su desempeño.

Trump ha presentado mensajes inconsistentes sobre la economía, en ocasiones desestimando la ira de los votantes por la asequibilidad como un “engaño” demócrata y, en otras, destacando precios más bajos de la gasolina y los huevos como indicadores positivos.

El presidente ha calificado su desempeño en la economía como “A-plus-plus-plus-plus-plus”, mientras insiste en que su administración necesita más tiempo para remediar lo que él describe como un desastre dejado por Biden.

Donald Trump amplía las restricciones de viaje a los extranjeros de 20 países más y duplicó el número de naciones afectadas

También buscó animar a los espectadores destacando su trabajo en otros temas. Dijo que había detenido el flujo de migrantes indocumentados y drogas mientras fortalecía a las Fuerzas Armadas y negociaba un alto el fuego en Gaza. También destacó su controvertido régimen arancelario, al que los críticos atribuyen el aumento de precios, pero que Trump presentó como una herramienta diplomática y una forma de compensar costos como su pago a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La Casa Blanca dijo que los nuevos “dividendos guerrero” se aplicarían a los miembros del servicio activo y a los integrantes de la reserva en órdenes de servicio activo de 31 días o más al 30 de noviembre. El programa anunciado el miércoles podría costar casi US$2.600 millones.

“Vaya que estamos avanzando. Nadie puede creer lo que está sucediendo”, dijo Trump.

GZ