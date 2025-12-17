Donald Trump amplía las restricciones de viaje a los extranjeros de 20 países más y duplicó el número de naciones afectadas

Donald Trump amplió el listado de países a cuyos ciudadanos se le aplicarán restricciones a la hora de ingresar al suelo de los Estados Unidos y regirán tanto para aquellos extranjeros que visiten momentáneamente el país, como a las personas que lleguen con el objetivo de emigrar. Si se hace la sumatoria entre los anuncios previos y los veinte adheridos recientemente, el número asciende a 39. En tanto que, 17 de ellos cuentan con una prohibición total y tienen vetada la entrada por la administración de la Casa Blanca.

La administración Trump fundamentó la política migratoria y afirmó que “varios grupos terroristas designados por los EE.UU que operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses”.

Trump amplió la prohibición de viajar a Estados Unidos para palestinos y a otros seis países

El líder republicano apunta al recrudecimiento de los estándares para ingresar al territorio norteamericano, con el objetivo de regular principalmente la inmigración irregular.

El mandatario firmó una proclamación que refuerza el control migratorio y “restringe y limita aún más la entrada de nacionales extranjeros”, bajo argumentos de seguridad nacional.

En este sentido, el gobierno de Estados Unidos argumentó que algunos de los países tienen altas tasas de ciudadanos que exceden el tiempo de estancia de sus visas y se niegan a recibirlos cuando deben retornar a su lugar de origen.

Además, la gestión de Donald Trump sostuvo que “muchos de los países con restricciones de viaje presentan una corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco confiables y antecedentes penales que dificultan la verificación de sus ciudadanos para viajar a los Estados Unidos”.

La administración de Donald Trump adhirió a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria a la lista de países cuyos nacionales tienen prohibido el acceso a Estados Unidos. En relación con ello, se precisó que se restringió completamente la entrada a personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

En tanto que, quince países fueron integrados a la lista de naciones que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Las nuevas restricciones a los palestinos se producen meses después de que el gobierno estadounidense impusiera límites que hacen casi imposible que cualquier persona con un pasaporte de la Autoridad Palestina reciba documentos de viaje para visitar Estados Unidos por negocios, trabajo, placer o propósitos educativos.

“Un intento vergonzoso de satanizar a las personas por su lugar de origen”

La vicepresidenta de Programas Legales de Estados Unidos en el Proyecto Asistencia a Refugiados Internacionales, Laurie Ball Cooper, enfatizó que “este veto ampliado no se trata de seguridad nacional, sino que es otro intento vergonzoso de satanizar a las personas por su lugar de origen”.

En esta línea, la agencia que aboga por el programa de Visas de Inmigrante Especial, No One Left Behind (Nadie dejando atrás), expresó “estar profundamente preocupada por el cambio”.

