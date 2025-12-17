El periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró que Donald Trump anunciará esta noche la guerra con Venezuela

El periodista estadounidense Tucker Carlson, aseguró en una entrevista que le realizaron para el podcast "Judging Freedom" que la guerra entre Estados Unidos y Venezuela “se acerca y se anunciará esta noche”.

Carlson, ligado a los sectores más ultraconservadores de su país, dijo que podría estar equivocado, pero que un miembro del Congreso le comentó este último martes sobre los planes que la administración de Donald Trump pensaba desplegar en el país caribeño.

"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21" (las 23 en Argentina), sostuvo Carlson.

Trump hablará esta noche én un discurso que dará por televisión desde la Casa Blanca para trazar un balance de su gestión, que comenzó en enero de este 2025.

Noticia en desarrollo