De Messi al triunfo demócrata: Miami y los cambios que sorprendieron a Trump en la previa del Mundial

Norberto Spangaro, consultor financiero y referente de la comunidad argentina en Estados Unidos, sostuvo que la elección de Eileen Higgins, la nueva alcaldesa demócrata en Miami, expresa “una reacción a no estar muy de acuerdo con las políticas nacionales” y marca un cambio profundo en una ciudad históricamente asociada al Partido Republicano. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el presidente de Mi Argentina analizó el impacto social y económico del crecimiento de la ciudad, la cuestión migratoria y la revolución que generó Lionel Messi de cara al Mundial 2026.

Norberto Spangaro es un ejecutivo, consultor financiero y referente de la comunidad argentina en los Estados Unidos, con una destacada trayectoria en banca internacional y asuntos públicos. Cuenta con 40 años de experiencia en Citigroup, donde se desempeñó como director de equipos de desarrollo y negocios globales. Es presidente de Mi Argentina, organización que agrupa a la comunidad argentina en el sur de Florida.

Por qué ganaron los demócratas en Miami, cuna de la derecha cubana

Eileen Higgins es la nueva alcaldesa de Miami. Es la primera vez que una mujer va a ocupar ese cargo. ¿Qué expectativas tienen ustedes allí?

Es bueno hablar de Miami. Generalmente Miami está en los titulares por otras cosas, como el fútbol. Eileen, a quien acá le llaman “la gringa” en Miami, es, la primera persona no latina en ser alcalde. Si bien Francis Suárez es nacido en los Estados Unidos, es hijo de cubanos. Su padre ha sido alcalde e inclusive fue candidato a alcalde recientemente. Eileen representa todo un cambio para un Miami que lleva 30 años consecutivos sin tener a un no latino a cargo del gobierno. También es la primera mujer, pero Eileen además se destaca por otras cosas que son muy importantes. Es una persona educada en universidades técnicas: es ingeniera mecánica. Tiene un MBA en Cornell y trabajó en empresas americanas en áreas de marketing. Estuvo casi ocho años como comisionada del condado de Miami-Dade.

La ciudad de Miami, como todas las otras ciudades del estado de Florida, tiene su propia Constitución y su propia forma de gobierno. En el caso de Miami, hay una alcaldesa y cinco concejales, o comisionados. Ella no participa en el legislativo; tiene poder de veto y nombra y presenta el presupuesto, que debe ser aprobado por la comisión. La ciudad de Miami tiene más o menos entre 460.000 y 470.000 habitantes. El condado de Miami-Dade, que abarca el sur de Miami, Miami propiamente dicho, Miami Beach, Aventura, Doral, etcétera, y llega hasta casi Fort Lauderdale, tiene alrededor de 2.900.000 habitantes, para tener una idea. Está dividido en 13 distritos y ella fue representante de un distrito que abarcaba Coral Gables y esa zona. Ha hecho una tarea muy respetada por todos los políticos, llamémoslos así, porque siempre trabajó en función de la comunidad, en función de cuáles son las cosas que necesita la comunidad y no haciendo política.

Miami tiene ahora una historia de falta de transparencia, de juicios. Ha tenido unos años bastante complejos y muchos problemas. Su candidato fue apoyado por Donald Trump y perdió. Eso muestra también, y no es la primera vez, ella es demócrata, si bien las elecciones no son partidarias, que hay una reacción de la gente a nivel municipal y estatal en cuanto a no estar muy de acuerdo con las políticas nacionales y votar a quienes están más cerca de sus propias necesidades.

Este dato realmente es curioso. Uno piensa que Miami, justamente por su historia, sobre todo en los últimos 60 o 70 años, iba a estar apoyando esa dureza de Donald Trump, por ejemplo, en políticas migratorias.

Lo que pasa es que una cosa son las políticas y otra cosa son las ejecuciones. Una cosa es manejar la frontera con México y otra cosa es sacar del auto al que lava copas en un restaurante de Miami Beach. Son dos cosas bien diferentes. Una de las cosas que Eileen ha dicho claramente es que no va a apoyar con personal de la policía de Miami las acciones antimigratorias. Eso es un tema federal del que se debe ocupar el Estado federal y no va a distraer recursos que deben estar ocupados en el crimen, el tráfico y demás, en esas políticas migratorias. Eso fue parte de su campaña.

Es una definición muy fuerte y un cambio importante, sobre todo cuando tenés un gobernador como Ron DeSantis, que es un gobernador plenamente aliado. Miami tiene serios problemas de tránsito y de vivienda, lo que llamamos vivienda asequible. ¿Y por qué conecto las dos cosas? Porque, al no tener transporte público prácticamente para el empleado normal, el que tiene que ir a trabajar a un bar, a un restaurante en Miami Beach, a un hotel o donde sea, tiene que ir en auto y tiene que estacionar, y eso es carísimo. Además del tráfico y las horas de viaje. Lógicamente, algunos servicios con el trabajo remoto se alivian, pero ella está muy preocupada por el tema de la vivienda, lo que llaman affordable housing.

Lo que ha ocurrido también en nuestra área es que ha venido mucha gente con mucho dinero, con buen capital y buenos ingresos, y eso ha levantado brutalmente el costo de vida, el costo del real estate, de las rentas y de los seguros, que para el trabajador medio es muy difícil de afrontar. Siempre pongo un ejemplo que los argentinos entienden muy bien. Es muy lindo tener a Messi, que va en su auto y va a comer a restaurantes de 300, 400 o 500 dólares, pero el mozo que atiende tiene que ir con su auto a trabajar.

Esto sirve para desmitificar un poco el sueño de muchos argentinos que dicen: “Me voy a Miami y ahí ya está, llego con lo puesto y me salvo”. No es tan fácil.

Te lo voy a decir como argentino. Los argentinos que van a Miami no tienen la menor idea de lo que es Miami. Creen que Miami es la playa, ir a comer a Carpaccio y juntarse entre ellos. El verdadero Miami no es eso. El verdadero Miami es el que trabaja. Sin desmerecer que ha llegado mucha gente, sobre todo en tecnología, que está haciendo un fantástico trabajo como argentinos, y la gastronomía ha crecido muchísimo, pero el trabajo es durísimo. Acá no hay milagros, acá hay trabajo, y ahora está complicado, porque el tema de la inmigración ha quitado mucha mano de obra. Era muy normal ver chicos que venían por seis meses, trabajaban de mozos y se hacían unos dólares para volver a su provincia de origen, y eso ahora está complicado.

¿Messi, de la irrupción del fútbol y el Mundial de fútbol de 2026 ha impactado de alguna manera positiva o negativa, o es neutro? ¿Cómo se está viviendo allí?

Yo creo que lo de Messi es algo que quedará en la historia para el análisis desde muchos lugares, desde la sociología hasta el deporte. El efecto que ha tenido Messi yo no lo he visto nunca. Para simplificarlo: cuando Messi llegó, en los primeros partidos la gente pagaba 2.000 dólares para ir a verlo. Y no solo pagaba eso: si a Messi lo sacaban a los 20 minutos, se iban. Lo que vimos ahora en India, en alguna medida, también ha sucedido acá. El efecto de Messi ha sido impresionante. Creo que es un factor muy importante de cara al Mundial. El Mundial de Clubes ya se dio por sentado, después de un gran bochorno que fue la Copa América. No hay que olvidarse de eso. La Copa América fue organizada por la Conmebol y la Concacaf, no por la FIFA, pero estuvo a pasos de la catástrofe. Esperemos que ahora sea distinto.

Lo que he notado en estas semanas es cierto rechazo a los precios. El americano y el europeo no viven con la inflación nuestra, y es muy reactivo a la suba de precios. La demanda es muy elástica en función del precio y hay muchísimas quejas por los precios que han salido inicialmente. En Miami se va a jugar un partido interesante entre Colombia y Portugal. Hay muchos colombianos en Miami, son diez veces más que los argentinos en Miami. Va a ser un lindo partido para los que les gusta el fútbol, y el precio de las entradas, el mínimo, era 2.000 o 2.500 dólares. Es un poco exagerado para un partido de primera fase. Ha habido una reacción y creo que la FIFA va a reaccionar seguramente.

¿Esto impacta de alguna manera en la vida hotelera y gastronómica? ¿Se está armando algún operativo especial, o con la infraestructura de Miami alcanza?

Acá tenemos una infraestructura que lo que necesita es mayor rapidez en la renovación o en la construcción, pero es muy raro que se hagan obras especialmente, porque hay muchísima actividad en los últimos años. Además, Miami se convirtió en un hub para todo el comercio exterior. Si vos mirás la cantidad de hoteles que se han construido en las zonas de los malls, como Aventura, han construido hoteles donde antes estaba el estacionamiento.

En hotelería hay muchísima actividad y se están organizando actividades relativas, pero no directamente relacionadas, como fan zones o espectáculos. Si acá hay un Super Bowl, que es la final del fútbol americano, si entran 60.000 personas al estadio, a la ciudad vienen 200.000. Y vienen a disfrutar la fiesta del Super Bowl. Mucha gente aprovecha el deporte para disfrutar de todo lo que se correlaciona, y un Mundial es realmente maravilloso. Como hay muchas cosas para ver, y Estados Unidos tiene la ventaja de que podés quedarte en el país y, de manera simple y barata, viajar y visitar otras localidades. Se espera un récord absoluto para este Mundial. Ojalá que acompañe el clima del verano. Se están armando eventos y todo el mundo está pensando qué va a hacer por la enorme importancia que tiene la presencia de Lionel Messi.

¿Ya tiene entradas?

Yo no tengo entradas todavía. He visto varios mundiales y sé que al final hay entradas. No hay que apresurarse porque, al final, con los cuatro finalistas, pongamos Brasil, Colombia, Inglaterra, dos se van a ir, y hay dos países que van a vender entradas y las conseguís. Además, el clima no es muy favorable en esa época del año. Vamos a ver. Pero disfrutando y esperando, siempre estaremos con la celeste y blanca.

¿Tiene contacto permanente con Argentina? ¿Piensa en volver?

Miami tiene otra característica. En realidad, nadie se siente parte de Miami. Todos seguimos siendo argentinos, colombianos, cubanos, chilenos, brasileros.

Es raro encontrar a alguien que hable inglés en Miami.

Exactamente. Eso ha sido un tema complejo, porque los americanos se sienten incómodos, pero ahora está mejorando porque las nuevas generaciones ya lo hacen. No tenemos una cultura de Miami, no existe, porque el 70% de la población es latina y el 50% no nació en Miami. Entonces, a la mañana escuchamos las noticias de la Argentina, a la tarde escuchamos las noticias de la Argentina y a la noche escuchamos las noticias de la Argentina. Mis amigos me dicen: “Te voy a contar”, y yo les digo: “Ya lo sé”. Lo seguimos muchísimo.

Inclusive trabajamos mucho para que los argentinos voten en el exterior, para que se sientan argentinos y, de alguna manera, todos somos embajadores de nuestro país, siempre buscando lo mejor. El argentino tiene una ventaja con respecto a otras poblaciones latinoamericanas que es que ninguno de nosotros es exiliado. Podemos haber salido por problemas económicos o no, pero no nos sentimos afuera. Al contrario, seguimos siendo muy argentinos y este es un país maravilloso.

¿Es mejor mirar las noticias desde lejos o volvería a vivir a la Argentina?

Creo que todos tenemos una posición en algún momento en la cual podemos ser útiles. Me decía una vez el diputado Alberto Asseff, hablando sobre el voto, que a veces el voto de un argentino que vive afuera es más importante, porque está mirando el bosque y no está atado a las vicisitudes del día a día en Buenos Aires, Córdoba o Santiago del Estero. Tenemos una visión un poco menos comprometida y más amplia, viendo el país desde afuera. A veces eso nos da bronca y sinsabores, porque vemos que se discuten tonterías, pero es la política hoy en día, en todo el mundo.

Alguien me decía: “Vos te vas de la Argentina una semana, volvés y decís ‘cómo cambió todo’. Ahora te vas diez años y volvés y decís ‘está todo igual’”.

Todo igual. Yo trabajé en la Argentina en el sistema financiero y no ha cambiado nada. Teníamos el mismo problema del dólar.

No sé si el problema es que no ha cambiado nada o que no hemos aprendido nada.

En algunos aspectos, la Argentina es muy interesante porque nos consideran quizás el país más europeo de Latinoamérica, pero somos un país que tiene poco entendimiento de lo que pasa en el mundo. Lo leés en las noticias diarias. Yo siempre decía a mis amigos: “¿Ustedes creen que en Estados Unidos hay gente sentada orquestando castigar a la Argentina?”. No, en absoluto, porque no existimos. En esto hay que ser prudentes. Hoy cada uno cuida sus propios intereses y nadie va a cuidar mejor los intereses argentinos que los propios argentinos. Y yo les pregunto a muchos amigos si ahorran en pesos en la Argentina, y de acuerdo a lo que me responden, les digo: "Entonces no vengan a pedir plata acá”.

