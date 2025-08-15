El caso del fentanilo contaminado se agrava y, además de la Cámara de Diputados, ya interviene también el Gobierno nacional. En ese contexto, este jueves Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios acusados (HLB Pharma y Laboratorios Ramallo), declaró su inocencia en el programa “Sólo una vuelta más”, de TN, mientras en el estudio se encontraba Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini (18), una de las víctimas, que lo cruzó con dureza. La mujer dijo además que las familia de las víctimas no están de acuerdo con la recusación del juez Ernesto Kreplak, planteada por el Gobierno.

Tras intentar explicar su versión de los hechos, el conductor Diego Sehinkman le preguntó si quería dirigirle unas palabras a Francese. García Furfaro respondió: "La acompaño en el sentimiento. Soy el primero que quiero que se sepa lo que le pasó a su hijo, leí toda su historia clínica. Su hijo tenía varias bacterias, no sé si se lo dijeron o no".

"¿Está mal que tenga la bacteria de la ampolla? Obvio que está mal. Hay que dejar que los médicos digan qué pasó, qué no pasó. Si le causó algo o no. ¿Cómo no voy a pedir justicia por su hijo? Soy el primero. Y si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, pongo mi cabeza y me la vuelo adelante suyo", agregó García Furfaro.

García Furfaro confirmó que la contaminación del fentanilo fue en el laboratorio

Francese respondió: "No te creo nada. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno tráela, porque sos responsable de todas las muertes".

Luego añadió: "En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también prolifera que se creen las bacterias. Hay un montón de cosas y de fallas y vos sos responsable".

"Fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste con las bacterias que estaban en tu fentanilo, que llevaron a que Renato empeorara y falleciera igual que todas las otras víctimas. No te acepto las disculpas, no te acepto nada. Para mí no hay duda de la responsabilidad que vos tenés, de las personas que tenías trabajando dentro del laboratorio que hacían mal las cosas", finalizó Francese.

La recusación del juez Kreplak: "No estamos de acuerdo"

Frances además se refirió a la recusación del juez Ernesto Kreplak por parte del Gobierno y aseguró que las familias de las víctimas no estan de acuerdo con esa decisión: "Nos pareció incorrecto lo que dijo el Gobierno de recusar al juez. Nosotros como familias querellantes, y hablo en representación de todos, no estamos de acuerdo. No queremos que se lo saque porque es muy importante que él siga siendo el que investiga".

La madre de Renato Nicolini explicó que "nosotros vemos que él está haciendo y todas las cosas que salieron a la luz fueron gracias a la investigación que él hace", y agregó: "Si luego se lo tiene que investigar, se verá, pero nosotros estamos enfocados en que se diga si las muertes tuvieron que ver con el fentanilo contaminado o no. Después el resto de las investigaciones se irán a hacer, pero nosotros queremos eso, que no se lo corra de la causa”.

Fentanilo contaminado: ¿la falla de la ANMAT obedece a una posible modificación de políticas de control?

Fentanilo contaminado: cómo y por qué murió Renato Nicolini

Acostumbrada a responder a emergencias por su trabajo como enfermera, Francese solía recibir llamados en horarios inusuales. Sin embargo, el 25 de abril, tras contestar el teléfono a las 5 de la madrugada, recibió una noticia que marcaría un antes y un después en su vida.

Ese día, Renato Nicolini, de 18 años, sufrió un grave accidente de moto en uno de los accesos a la ciudad de Chascomús, cerca del cruce entre la ruta 20 y la autovía 2. La primera en ser contactada fue su madre. A partir de ese momento comenzó un extenso proceso médico que derivó en que se convirtiera en la víctima más joven del fentanilo contaminado.

Soledad Francese junto a su hijo, Ranato Nicolini, víctima del fentanilo contaminado

Más de dos meses pasaron desde aquel llamado. Durante ese tiempo, Renato permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano. El 29 de abril, cuatro días después del accidente, presentó fiebre. El 1° de mayo, los médicos informaron que padecía neumonía y meningitis.

El 4 de mayo, se confirmó su muerte cerebral. Como era donante, sus órganos fueron destinados al Cucaiba.

Fentanilo contaminado: el tuit del Gobierno y cómo se defendió Ariel García Furfaro

El Gobierno nacional publicó este jueves en la red social X un comunicado en el que afirmaron que "el señor fentanilo debe ir preso". Además, agregaron que Furfaro es: “Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder”.

Comunicado del Gobierno sobre el caso del fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro, por su parte, insistió en su inocencia, denunció persecución por parte de la SIDE y señaló al ministro de Salud, Mario Lugones; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y a Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El empresario, vinculado a los laboratorios investigados por la muerte de al menos 96 personas que habrían recibido ampollas de fentanilo contaminadas con la bacteria Klebsiella pneumoniae, expuso un relato que involucra a funcionarios nacionales, servicios de inteligencia y sectores políticos de la gestión libertaria.

El juez Kreplak le respondió a Milei: "Debe abstenerse de interferir en una causa penal en curso"

"La titular de la ANMAT, (Nélida) Bisio, me dijo en noviembre-diciembre: 'Hay una orden del jefe, Lugones, de cerrarte'", sostuvo García Furfaro.

Ariel García Furfaro, el principal acusado por el caso del fentanilo contaminado

El ministro de Salud fue uno de los principales señalados. "Lugones es el dueño de una competencia nuestra que se llama Jayor. Lugones es el socio de Barrionuevo, que viene robando desde la época de Alderete, con el PAMI, con los jubilados", afirmó.

"Yo sabía que me iban a hacer esta maldad, que me iban a vincular con el peronismo, que me iban a hacer un atentado de estos. Yo sabía que Andrés Quinteros (jefe de Productos Regulados de HLB Pharma y ex presidente del Concejo Deliberante de San Nicolás) trabaja para lo peor de la SIDE, que lo maneja un pibe que hace tres años jugaba a los videojueguitos y andaba en patineta con Marra y de repente los traicionó", expresó en referencia a Santiago Caputo.

Javier Milei vinculó al kirchnerismo con la causa del fentanilo contaminado que dejó más de 90 muertos

Aseguró que estaba "pagando las consecuencias" porque cuando lo "mandaron a cobrar coimas del PAMI", los expulsó. "Cuando me mandaron a apretar, que nos teníamos que poner a subir los precios de los medicamentos, les dije que cartelizaban los delincuentes", agregó.

"El 8 de mayo yo hice el recall y la ANMAT lo publicó cinco horas después y dijo que fueron ellos", afirmó. También sostuvo que "las alertas (la agencia hizo 139) las inventaba Lugones para que su laboratorio facture tres o cuatro millones de dólares más por mes, como está facturando".

García Furfaro denunció que Santiago Caputo le pidió “explotar” a los Menem

El empresario también mencionó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su primo Eduardo “Lule” Menem, aunque aclaró: "El que analiza el producto mío no es la ANMAT, es un laboratorio privado que estuvo procesado por mentirle a la ANMAT y es amigo de los Menem. Pero los Menem no tienen nada que ver".

"Los servicios de inteligencia me los mandaron esta SIDE berreta, que maneja (Santiago) Caputo, a decirme 'explotá a los Menem y yo te levanto el pie del acelerador'", afirmó.

"Sea negligencia o atentado, lo tengo que averiguar y quiero que el juez investigue", indicó.

Fentanilo contaminado: el Gobierno decidió recusar al juez Kreplak por su vínculo con el ministro de Salud bonaerense

El Gobierno solicitó este jueves al juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado, que ordene la detención de García Furfaro. En caso contrario, advirtieron que “lo recusará presumiendo un conflicto de intereses”, ya que el magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Fentanilo contaminado: el juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak

Aunque reconoció que "pudo haber negligencia", García Furfaro insistió en que podría haberse tratado de un atentado: "Más que una negligencia... Se hicieron seis lotes. Es imposible que se contaminen algunas ampollas sí, algunas ampollas no". Añadió que la bacteria detectada "estaba en el 70% de las UTIs (Unidad de Terapia Intensiva) de los hospitales".

En el tramo final, el empresario volvió a cargar contra el ministro de Salud: dijo que Lugones destruyó a la ANMAT y que "roba como desde la época de Alderete en el PAMI". No obstante, señaló: "Yo no digo que la ANMAT funciona mal, yo la banco". Pero acto seguido advirtió: "La ANMAT se convirtió en una caja negra como el PAMI, como quieren cerrar el Malbrán, el Conicet y los hospitales".

