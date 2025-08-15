Situado en el ojo del huracán de la tragedia del fentanilo, el juez Ernesto Kreplak, a cargo de esa investigación, salió al cruce este jueves de las versiones sobre su posible recusación y le recordó al presidente Javier Milei que "se abstenga de intervenir en una causa penal en curso".

Las miradas críticas sobre la actuación de Kreplak en la causa son varias, sobre todo de familiares de víctimas, porque en los hechos lleva meses a cargo de una investigación que acumula casi 100 muertos y ni un solo detenido. En ese marco, el Gobierno libertario insinuó el miércoles que pediría su recusación, dado que es hermano del ministro de Salud bonaerense y desde esa administración provincial se compraba habitualmente fentanilo al laboratorio HLB Pharma para los hospitales provinciales, lo que poría significar un conflicto de intereses.

Sin embargo, este jueves desde la administración Milei no se avanzó con ese trámite, aunque en horas de la noche un comunicado de la Vocería Presidencial reclamó que el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, "sea detenido", lo que llevó luego a Kreplak a señalar "le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”.

Imitando al Gobierno nacional, que en un comunicado de Manuel Adorni había defendido la tarea cumplida en el desastre del fentanilo por la ANMAT y el ministro de Salud Mario Lugones, el juez Kreplak también defendió su actuación en el tema: “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”, sostuvo.

La causa del fentanilo contaminado, a cargo de Kreplak, ya suma 100 muertos pero no tiene detenidos

La respuesta del juez llegó un rato después de que desde la cuenta de X de la Vocería Presidencial, a cargo de Manuel Adorni, se difundiera un largo comunicado calificando a García Furfaro como “el Señor del Fentanilo”, y advirtiendo que si Kreplak no ordenaba su inmediata detención, el Gobierno nacional avanzaría en su reecusación por “conflicto de intereses”, al ser hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, que era desde la administración de Axel Kicillof uno de los principales clientes del laboratorio investigado.

El juez cerró su mensaje con un pedido de que no se continue con las presiones sobre el proceso “por respeto por las víctimas y las instituciones”.

