Diputado de UxP sobre el fentanilo contaminado: “Es la peor tragedia farmacéutica en la historia de la Argentina”

El diputado nacional de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, aseguró que la causa del fentanilo contaminado “es la peor tragedia farmacéutica en la historia de la Argentina”.

“Llamamos a una reunión de emergencia y tuvimos quórum completo. El objetivo fue entender las responsabilidades en el caso. La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) es muy prestigiosa en Latinoamérica y necesita una ley que valide su estructura”, explicó el legislador nacional por Tucumán.

Además consideró en declaraciones a Splendid AM990, difundidas por NA, que esta situación “se soluciona con un mejor control” porque este opioide “fue contaminado” durante la gestión del presidente Javier Milei.

“Hay un descontrol general”

Yedlin, que es médico, sostuvo que “hay un descontrol general” en el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones al tiempo que señaló que los recortes realizados por la actual gestión “rondarían el 30%”.

“Están jugando muy al límite en materia de salud” sumado a que el Sistema Judicial Argentino “se demora cuando no se tiene que demorar”, criticó.

“Las fábricas de producción de medicamentos, para ser habilitadas, tienen que tener control de calidad. El laboratorio tiene una responsabilidad primaria en esto. Lo que está pasando en Argentina no pasa en otros países liberales”, agregó.

Además recalcó que la contaminación de ampollas de fentanilo “es la peor situación de intoxicación medicamentosa” de la historia del país “desde la creación de la ANMAT” y planteó que se debe investigar los roles del Ministerio de Salud de la Nación y de los provinciales, de la ANMAT y de los efectores, tanto públicos como privados.

“De las 150 mil ampollas contaminadas, se usaron 40.000. Hoy ya no hay circulación de las ampollas que se encontraban en los lotes contaminados”, finalizó Yedlin.