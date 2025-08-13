Katopodis: "Si no frenamos a Milei, nos hace mierda a todos"

El ministro de Infraestructura bonaerense y candidato a senador en la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, afirmó que el presidente Javier Milei "no va a ser más racional" sino "más delirante" y llamó a "frenarlo" en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

"No es que Milei para adelante va a ser más racional, va a ser más delirante, salga como salga y ni hablar si gana la elección. Hay que frenarlo. Si hoy no lo frenamos todo lo demás es una abstracción absoluta", advirtió

"Se tomó un impasse Sturzenegger y si vuelve el 8 de septiembre con un respaldo electoral y con la motosierra recargada, nos hace mierda a todos y ahí sí que terminan de armar otra Argentina”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Además señaló que “hasta acá no la terminaron de armar todavía" porque "hubo un millón de pibes en la calle y a la universidad pública no la pudieron quebrar", y que "metieron un streaming los del Conicet, y explotó".

"Todavía hay algo que los tipos no pudieron dar vuelta, pero no hay duda de que los tipos fantasean con una Argentina que se banque cualquier ajuste y que pase como pasa en otros países de la región del que nace pobre, termina pobre, y el que nace rico, termina rico", argumentó.

Y luego prosiguió: "Yo estoy convencido de que los ricos no quieren pagar impuestos, no quieren construir universidades públicas en Argentina, no quieren construir rutas, hospitales. Nosotros creemos que los ricos tienen que hacer un esfuerzo mayor que los demás.

Seguridad

También recordó en lo referido a la problemática de la inseguridad que cuando fue intendente hubo "mucha inversión en tecnología, patrulleros y presencia punitiva, de control, pero también la red de desarrollo infantil más extraordinaria en los barrios más pobres".

"¿Qué hizo Axel (Kicillof)? Constituyó un fondo de seguridad e invirtió en patrulleros y en cámaras. ¿Qué hizo Milei? Nos sacó el fondo de seguridad para los bonaerenses. Ahí hay una cosa bien concreta para discutir sobre los modelos", concluyó Katopodis.