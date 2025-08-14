Fallo histórico en Formosa: cuatro condenados a 2 años de prisión por la caza de un yaguareté

Perfil Redacción NEA

El juez federal N° 1 de Formosa, Pablo Morán, condenó a cuatro hombres a dos años de prisión por haber cazado a un yaguareté en julio de 2024 en la localidad formoseña de Ibarreta.

Todas las partes que intervinieron en el proceso, que se sustanció en el marco de un acuerdo de juicio abreviado propuesto por el Ministerio Público Fiscal, calificaron al fallo como “histórico”, ya que -en el caso de tres de los sentenciados- se les dictó por primera vez una pena de cumplimiento efectivo para esta clase delitos.

Condena por la caza ilegal de yaguareté

“Los cuatro condenados fueron encontrados culpables por el delito de caza de animales silvestres cuya captura está prohibida agravada por el concurso de tres o más personas en calidad de coautores. Tres de ellos, identificados por sus iniciales como V.P.D.L., W.P.D.L y C.H.C., recibieron la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad de arresto domiciliario. En tanto, M.C. fue sentenciado a la misma pena pero con ejecución en suspenso”, informó Fiscales.gob.ar.

También “se acordó que los imputados realizarán una capacitación sobre la protección legal específica que posee la especie Panthera Onca -el yaguareté-, que en 2001 fue declarada “Monumento Natural” a través de la Ley 25.463, y toda la fauna de la zona”.

“La misma será realizada en algún establecimiento educativo cercano al domicilio de los imputados, dictada por especialistas designados por los querellantes y abierta a toda la comunidad”, precisó el sitio.

Como representantes del Ministerio Público Fiscal, en la etapa de instrucción de la causa intervino el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Formosa, el fiscal federal Luis Benítez, y en la de juicio, la fiscal federal Elena Marisa Vázquez.

"Gravedad ecológica"

La fiscal Vázquez consideró que "esta condena es necesaria para mantener la riqueza de la biodiversidad de las especies en la provincia y en la región".

"Lo importante acá fundamentalmente y más allá del hecho en sí que estamos juzgado es que se tome conciencia de la gravedad ecológica que significa la muerte de un yaguareté, así como la de otras especies protegidas", sostuvo el juez Morán.

Los defensores se mostraron conformes con el acuerdo alcanzado al que consideraron "justo".

El caso

El expediente se inició a raíz de una denuncia realizada por la representante de la provincia de Formosa en la Subcomisión Chaqueña para la conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY).

La mujer contó que el 27 de julio de 2024, recibió a través de WhatsApp, fotos y mensajes de audios por parte de una persona (de la cual se reserva su identidad) “en los que visualizó a un ejemplar de yaguareté sacrificado de manera furtiva, aparentemente mediante el uso de armas de fuego”.

En esos registros “se observó al animal atado, colgado de patas sobre una base de madera, eviscerado y degollado. A su vez, en las mismas imágenes se veía a tres hombres sonrientes, aparentemente celebrando el hecho cometido con el animal”.

Investigación

La Policía desplegó una serie de medidas tendiente a identificar a las personas que allí se visualizaban, como así también del domicilio donde se podrían hallar los restos del animal cazado, señala Fiscales.gob.ar

“Así se pudo reconocer a M.C. y se pudo localizar su domicilio. Finalmente, allí se realizó el 29 de julio de ese mismo año un allanamiento por orden del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, en el que el ahora condenado primero intentó darse a la fuga, pero resultó detenido”, detalla el sitio.

Durante el operativo se colectaron muestras de pelos del animal en cuestión. Luego los efectivos pudieron identificar al resto de los hombres que participaron en la caza del animal, que después fueron detenidos, imputados y ahora condenados.