Perfil Redacción NEA

Adriana Costantini afirmó que la moda argentina atraviesa "un momento muy triste" debido a la caída del consumo porque "la gente no tiene dinero".

"Un momento muy triste"

“Hace 40 años que hago esto. O sea que pasé por un montón de crisis, por un montón de buenos y malos momentos y buenísimos también. Ahora creo que estamos en un momento muy triste", sostuvo la empresaria.

"Cuando fundé mi marca quería vestir a todas las mujeres de todo el país. Y cuando digo todas es todas, y tener un precio accesible y que todo el mundo pueda acceder o soñar con acceder a esta marca. Y hoy es eso lo que nos está faltando”, agregó en declaraciones a TN Estilo.

Katopodis: "Si no frenamos a Milei, nos hace mierda a todos"

"No es culpa nuestra"

“Hoy el público no puede acceder porque la ropa argentina está cara y hay 1000 motivos para explicar por qué la ropa argentina está tan cara, no es culpa nuestra", explicó Costantini.

Y luego prosiguió: "Nosotros sabemos hacer ropa. Tenemos mucho know how, mucho talento en la Argentina. Y tenemos la maquinaria. Lo que no tenemos son las condiciones para que nos dejen hacer la industria nacional bien hecha como la sabemos hacer de calidad para poder competir".

"No nos dejan. Hace rato que venimos así en este momento difícil. Pero como tenemos mucha cintura, nos fuimos acomodando. Pero ahora no hay consumo. La gente no tiene dinero. Y si tiene, no tiene para todo. Entonces elige en qué gastarlo”, enfatizó.

Passalacqua sobre las rutas nacionales: "No estamos en condiciones de hacernos cargo, no podemos, no nos da el cuero"

"Ya no damos más"

En otra parte de la entrevista la diseñadora cuestionó el régimen impositivo. "Ya no damos más. Cada prenda tiene casi entre 45 y 50% de carga impositiva. Son brutales todos los impuestos que debemos pagar. Cuando se ven las ofertas que hacen los bancos, de ese descuento, el 90% lo absorbe la marca, el resto de los bancos. Cuando te venden en cuotas sin interés, ese “sin interés” somos nosotros”, expresó.

“A las marcas además nos aumentan los alquileres que están en dólares. Realmente es un contexto muy difícil. Me apena que se diga que la ropa argentina es cara. Claro que es cara, pero tenemos motivos”, insistió.

“La industria de la moda da trabajo a muchísima gente. Ahora, con esta situación hay muchísimas boutiques que van cerrando. Es una cadena. No se salva nadie porque a su vez, están los talleres que son caros cobrando mano de obra porque tienen los mismos gastos fijos que nosotros. Yo creo que de verdad se pueden hacer las cosas mejor. Ojalá", concluyó Costantini.