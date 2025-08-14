El Gobierno nacional decidió recusar al juez Ernesto Kreplak en la causa que investiga los decesos por fentanilo contaminado, por su relación familiar con el ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak. La medida se anunció luego de conocerse que la cifra de muertos llegó a 97 y podría haber más víctimas que todavía no se conocen.

El portal Noticias Argentinas afirmó que el argumento del Ejecutivo para tomar esta decisión es el supuesto conflicto de intereses, porque el laboratorio investigado, HLB Pharma, es el principal proveedor del ministerio bonaerense que encabeza el hermano del magistrado. La medida del oficialismo se implementó tras el fuerte cuestionamiento al trabajo del juez que la oposición hizo en el Congreso.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak

El diputado Alejandro Finocchiaro, en el canal Todo Noticias, reconoció: “Nosotros pedíamos investigar esto, porque Kreplak no podía investigar a su hermano”. Su colega, la legisladora Silvana Giudici (PRO) ya había hablado del tema, diciendo: “Nos parece un poco lenta la investigación y más si la causa la lleva el juez que es hermano del ministro de Kicillof”.

Fentanilo mortal: allanaron el laboratorio HLB Pharma por supuesta falsificación de documentos

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, había preferido ser más cautelosa cuando la consultaron por el tema: “Hablo permanentemente con él, tengo confianza que está haciendo las cosas bien. Si él siente algo se apartará”.

Ampollas de fentanilo contaminado

Datos fundamentales de la causa del fentanilo contaminado

En este momento, hay varios detalles a tener en cuenta sobre el estado del caso:

Además de las 97 muertes confirmadas, se están investigando nuevos casos en la ciudad de Bahía Blanca y las provincias de Córdoba, Formosa y Santa Fe .



. El juez Kreplak ordenó realizar una pericia en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para estudiar una ampolla de fentanilo no contaminado y así hallar pistas sobre el posible origen de la contaminación.



y así hallar pistas sobre el posible origen de la contaminación. Una fiscalía evaluará la actuación de la ANMAT ( Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), el organismo que controla los laboratorios, durante los últimos cinco años.



Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), el organismo que controla los laboratorios, durante los últimos cinco años. Los dueños de los laboratorios bajo sospecha aseguran que sufrieron un sabotaje y culpan a un exdiputado provincial que, según su versión de los hechos, les habría intentado robar ampollas para comercializarlas en el mercado negro.



que, según su versión de los hechos, les habría intentado robar ampollas para comercializarlas en el mercado negro. La Comisión de Salud del Congreso elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el fentanilo contaminado, con preguntas sobre la “cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos)”, y el "número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción".

