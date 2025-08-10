El juez que investiga el fentanilo contaminado aseguró que las víctimas fatales ya son 76

La causa tiene a 24 personas bajo sospecha, pero todavía ningún detenido. Se tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. La investigación, de acuerdo a lo que confirmó el magistrado en declaraciones radiales este domingo, determinó que las víctimas fatales por la aplicación de partidas de fentanilo contaminadas con bacterias son 76. Además, Kreplak aseguró que de uno de los dos lotes en los que se detectaron irregularidades se aplicaron alrededor de 45 mil ampollas.

La ANMAT (Admistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) cuando apareció en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata el primer fallecido por fentanilo decidió someter a cultivo todos los lotes de la campaña en curso y allí se detectaron cuáles estaban contaminados.

"Uno de los lotes fue de alta circulación y fue ampliamente aplicado", señaló el juez en declaraciones a Radio con Vos esta mañana. Calculó que existen "aproximadamente 45 mil ampollas aplicadas de ese lote, frente a ninguna del otro porque recién había salido a la calle".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ingresó por un cálculo en la vesícula y murió por fentanilo contaminado: la historia de Leonel Ayala, un docente de 32 años

Kreplak detalló que cómo saltó el alerta en todas las instituciones médicas hubo 30 mil dosis que estaban en poder de hospitales que no se aplicaron y que en distintos procedimientos se pudieron recuperar otras 115.000 ampollas que salieron de circulación inmediatamente.

El juez remarcó que uno de los grandes problemas con los que se encontró en la "falta de trazabilidad" que existe sobre el medicamento en la Argentina, a diferencia de otros países.

"Esta es una causa extensa, compleja, con múltiples ribetes y cuestiones relevantes a dilucidar", explicó. Hasta este momento hay 24 personas bajo investigación pero ninguna detenida. "Ahora estamos determinando cuáles son las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias, directas", añadió.

El lote contaminado que tuvo mayor circulación contaba con 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 se aplicaron en el Hospital Italiano de La Plata. "Desde el comienzo ya estábamos pensando en más de 100 víctimas", indicó.

En otro tramo de la entrevista, además, remarcó que cuando se conoció el nombre de la droga que estaba ocasionando muertes "nos preocupó muchísimo", aunque señaló que en Argentina el fentanilo no tiene una circulación masiva como sí en Estados Unidos, donde hay "una epidemia de uso ilegal, que causa aproximadamente 50 mil muertes al año".