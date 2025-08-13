El fentanilo contaminado ya mató más personas que el atentado a la AMIA y la tragedia de Once: diputados exigen respuestas al Gobierno

Tras haber alcanzado la cifra de 97 muertos, la Cámara de Diputados abordó este miércoles el escándalo generado por fentanilo contaminado, con un dictamen unánime que solicita informes sobre el caso que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La medida se tomó durante una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, convocada de urgencia, donde se unificaron todos los proyectos existentes sobre el tema y se avanzó con las firmas para responder a la demanda.

Sobre el final de la reunión, que comenzó pasadas las 9:00 y se extendió hasta las 10:30, se informó que el dictamen se enviará directamente a la presidencia del Congreso para que se remitiera al organismo correspondiente en busca de aclaraciones sobre el caso.

El texto firmado incluye 26 preguntas consensuadas por todos los bloques, según los expedientes unificados de diputados como Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin, entre otros. Las preguntas se dirigen al Poder Ejecutivo, específicamente a la ANMAT, e indagan incluso sobre la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

Antecedentes y declaraciones de la comisión sobre fentanilo contaminado

“La historia de los organismos de control de medicamentos en el mundo habitualmente tiene que ver a partir de escándalos y situaciones gravísimas con medicamentos”, señaló al inicio de la reunión el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, quien agregó que esto también fue así en Argentina.

Citó, en ese sentido, el caso del propóleo contaminado con un anticoagulante que provocó al menos 25 muertes en agosto de 1992, especialmente en niños. Por este motivo se creó el ANMAT en el país. Además, mencionó que el mismo contaminante generó una reacción similar en Estados Unidos casi un siglo antes, lo que llevó a la creación de la FDA.

El diputado por Tucumán, Pablo Yeldin, presidió la Comisión de Acción Social y Salúd Pública

En aquella oportunidad, la intoxicación masiva afectó principalmente a consumidores de productos de propóleo de la marca Huilen, elaborados en un laboratorio sin habilitación oficial.

“Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT, por eso queremos que ese organismo nos dé explicaciones”, expresó el diputado tucumano.

Intervenciones de diputados sobre la contaminación de fentanilo

El primero en exponer fue Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre, quien destacó la necesidad de mantener la trazabilidad y determinar quién aprobó los lotes contaminados. “Acá el punto está en aclarar que no es el ANMAT quien liberó la utilización de estos lotes”, remarcó, y subrayó que la cantidad de muertos supera los de la tragedia de Once y el atentado a la AMIA.

Cuestionó además los dichos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre el papel de la ANMAT y los riesgos de eliminar controles. “Por eso vamos a firmar este pedido de informes, porque no sabemos cuántos muertos más van a aparecer y tenemos que mandar un mensaje a los familiares. El silencio de este Congreso no puede ser atroz”, enfatizó.

La diputada por CABA de Democracia para Siempre, Carla Carrizo, publicó en X: "No alcanza con un pedido de informes. Quiero que los responsables de la ANMAT vengan a la comisión de Salud. Porque acá estamos ante un Estado poroso, que no controla como corresponde".

Tuit de Democracia Para Siempre sobre el fentanilo contaminado

En tanto, la legisladora santafesina Mónica Fein sugirió considerar los antecedentes del laboratorio involucrado y recordó el incidente del laboratorio Apolo en su provincia, donde explotó una caldera y luego trasladaron el laboratorio a otra jurisdicción.

Destacó el rol de los laboratorios públicos y criticó que el intendente de Mar del Plata hablara mal de los mismos. “Hace muchos años que nuestra provincia los tiene y certifican los productos y tienen materia prima de primera calidad”. Añadió que “le debemos a las familias una seria acción para ver si los mecanismos que tiene el Estado para actuar rápidamente ante una denuncia y generar controles de la sustancia han sido los correctos”, y aclaró que los problemas no surgen del último año, sino que “hay que mirar hacia atrás”.

“Esto nos tiene que hacer mejorar los mecanismos de control”, comentó, expresando su preocupación porque “la respuesta ante un problema donde el Estado puede tener deficiencias, sea que el Estado no debe participar”. Abogó porque este mecanismo de participación permita evaluar si hubo fallas y si la trazabilidad del medicamento fue la adecuada, y adelantó su apoyo al pedido de informes y al seguimiento del avance judicial, que “también será en paralelo el que esclarecerá este tema”.

El diputado Esteban Paulón, por su parte, hizo hincapié en la cantidad de muertos: 97, lo que da dimensión al caso. También cuestionó los dichos de Sturzenegger sobre la eliminación de controles. “Lo que tenemos que hacer es pensar en mejores controles. Ojalá el Gobierno responda, porque son bastante perezosos en hacerlo, y abran la posibilidad de crear una comisión investigadora”, comentó.

Paulón criticó nuevamente al ministro, y señaló: “Uno no puede pensar en la mala fe de los empresarios, le escuchamos decir… Mire, mejor nos curamos en salud, ajustamos los controles y salimos del ejercicio de pereza intelectual, de que lo que no funciona o funciona mal lo cerramos”.

El legislador reivindicó el trabajo de la ANMAT y sostuvo que “el Congreso tiene que plantarse y defender el rol de las instituciones y organismos de control que durante tanto tiempo han funcionado bien, y ver hacia atrás si hay responsabilidades políticas y mejorar controles hacia adelante”.

Autora de uno de los proyectos, la diputada Silvana Giudici, quien insiste en la investigación desde hace tiempo, agradeció la convocatoria a la comisión y pidió firmar el pedido de informes, todos juntos, para “conocer cada una de las incógnitas que vamos teniendo”. Señaló que el fentanilo es una de las drogas más controladas en Argentina y destacó las fallas observadas en la elaboración del medicamento.

La diputada Silvana Giudice fue una de las impulsoras del pedido de informes por el fentanilo contaminado

“Vamos a dejar de lado la cuestión política y las conexiones que surgen en la causa”, pidió. Comentó que el dueño del laboratorio del fentanilo mortal, HLB Pharma, Ariel García Furfaro, dijo que quiere ir al Congreso. “Sería bueno que vengan todos a contar cómo durante estos años ese laboratorio Apolo puede seguir funcionando. Hubo más de cien alertas del ANMAT… Cuando el juez (Ernesto) Kreplak manda la primera medida de allanamiento, descubre que había 5 kilos de fentanilo en polvo, y cuando llega no están. Y cuando preguntan, aparentemente ese laboratorio dice que habían sido incinerados”.

Presión de los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado

El debate en la comisión estuvo precedido por una fuerte presión de los familiares de las víctimas, que se acercaron al Congreso para visibilizar su reclamo y exigir justicia.

“Va a decir que esto es un sabotaje, es un desastre, es un asesino. Necesita pagar por lo que hizo. Hay encubrimiento total”, afirmó Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, presunta víctima del fentanilo adulterado, en alusión a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

“Acá hay un interés político, un interés del narcotráfico y de personas que no quieren que hablemos. Nos quieren callar. No nos vamos a callar: vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió Ayala, quien llegó acompañado por otros familiares que, se presume, perdieron a sus seres queridos tras recibir dosis del medicamento adulterado en unidades de terapia intensiva.

Lo cierto es que el caso del fentanilo contaminado ya dejó más víctimas que varias de las mayores tragedias argentinas: en la tragedia de Once murieron 52 personas; en el atentado a la AMIA, 86; en el ataque a la Embajada de Israel, 29; y en el accidente de LAPA, 65. Es por ese motivo que el tema escaló hasta el Congreso y genera presión directa al Gobierno.

