Fentanilo contaminado: son 90 las víctimas fatales

Se confirmó que creció la cantidad de muertos por el uso de fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Ya son más de 90 las víctimas y se investiga si hay más casos no registrados.

La causa tiene a 24 personas bajo sospecha, pero todavía ningún detenido. Se tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. La investigación, de acuerdo a lo que confirmó el magistrado en declaraciones radiales este domingo, determinó que las víctimas fatales por la aplicación de partidas de fentanilo contaminadas con bacterias eran 76. Además, Kreplak aseguró que de uno de los dos lotes en los que se detectaron irregularidades se aplicaron alrededor de 45 mil ampollas.

La ANMAT (Admistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) cuando apareció en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata el primer fallecido por fentanilo decidió someter a cultivo todos los lotes de la campaña en curso y allí se detectaron cuáles estaban contaminados.

"Uno de los lotes fue de alta circulación y fue ampliamente aplicado", señaló el juez en declaraciones a Radio con Vos esta mañana. Calculó que existen "aproximadamente 45 mil ampollas aplicadas de ese lote, frente a ninguna del otro porque recién había salido a la calle".

El laboratorio HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo Ramallo SA fabricaron y distribuyeron 154.530 ampollas de fentanilo clínico contaminado, pertenecientes al Lote 31202, producido el 18 de diciembre de 2024. Así lo confirmó la justicia.

Según la Disposición 3156/2025 del 11 de mayo, se prohibió en todo el país el uso, distribución y comercialización del Fentanilo HLB, lote 31202, con vencimiento en septiembre de 2026. En cinco establecimientos de la provincia de Buenos Aires se hallaron 15.637 ampollas, de las cuales 8.229 estaban en el Hospital Italiano de La Plata, clínica privada

Hoy en día no hay circulación de ampollas de fentanilo contaminado, ya que todos los lotes fueron recuperados, informaron fuentes sanitarias.