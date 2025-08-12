La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado por una orden del juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. En el operativo secuestraron historias clínicas ante las sospechas de irregularidades con la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.
