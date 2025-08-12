martes 12 de agosto de 2025
Presuntas irregularidades

Fentanilo contaminado: allanaron una clínica en Córdoba que reportó 4 casos, pero usó 1.693 ampollas

La Justicia ordenó investigar el historial médico de los pacientes internados en la clínica Vélez Sarsfield y sospechan casos no registradas. El medicamento del laboratorio HLB Pharma ya provocó al menos 76 muertes.

Fentanilo contaminado.
Fentanilo contaminado. | CEDOC

La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado por una orden del juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. En el operativo secuestraron historias clínicas ante las sospechas de irregularidades con la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.

