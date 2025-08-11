Confirman que el fentanilo contaminado no llegó a Chaco y refuerzan los controles sanitarios

El Ministerio de Salud de Chaco aseguró que no existen registros de ingreso a la provincia de los lotes de fentanilo contaminado que provocaron 76 muertes en el país, y que continúa activo un sistema de vigilancia para evitar cualquier riesgo.

El subsecretario de Programación y Gestión Estratégica, Rafael Meneses, indicó que, tras revisar las bases de datos del sistema público y realizar verificaciones con el sector privado, se confirmó que “ninguno de los lotes denunciados como contaminados ingresó a la provincia”.

La advertencia surge en el marco de la alerta sanitaria nacional, luego de detectarse ampollas con bacterias ultrarresistentes en distintos centros de salud del país. Aunque se retiraron unas 30.000 dosis que no llegaron a aplicarse, las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría seguir en aumento.

Meneses explicó que, si bien el sector privado no está bajo control constante del ministerio, en casos excepcionales se puede intervenir y revisar las compras para detectar posibles ingresos de medicamentos peligrosos. “Tenemos un sistema de vigilancia preparado para actuar de inmediato si aparece información sobre un nuevo lote o si se detecta un ingreso no reportado”, afirmó en declaraciones a Diario Chaco.

Avanza la investigación judicial: 76 muertes y 45 mil ampollas aplicadas

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa por el fentanilo contaminado, confirmó que las víctimas fatales ascienden a 76 y que de uno de los lotes adulterados se aplicaron cerca de 45 mil ampollas en hospitales y clínicas de todo el país. La investigación, que sigue sin detenidos pero con 24 personas bajo sospecha, enfrenta como principal obstáculo la falta de trazabilidad del medicamento.