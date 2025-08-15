Javier Milei vinculó al kirchnerismo con la causa del fentanilo contaminado que dejó más de 90 muertos

"Como han dedicado tantos años a colonizar todos los niveles del Estado, tanto a nivel provincial como nacional, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo", afirmó el presidente Javier Milei este jueves durante un acto de campaña de La Libertad Avanza organizado en La Plata. En el programa "QR!", emitido por la pantalla de Bravo TV de lunes a viernes a las 22, presentaron el tema e informaron que la cuenta oficial de la Vocería Presidencial de la República Argentina publicó luego en la red social X un comunicado al respecto.

"Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder", comienza el mensaje posteado.

El mensaje luego agrega: "(...) Ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak". La periodista Irina Hauser informó que el juez de la causa, Ernesto Kreplak —hermano del actual ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak— expresó en respuesta: "Le recuerdo al señor presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso".

García Furfaro confirmó que la contaminación del fentanilo fue en el laboratorio

El conductor del programa, Pablo Caruso, señaló que el caso “es una catástrofe sanitaria”. También recordó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó que se hablara de la criptomoneda $LIBRA en vez de priorizarse en los medios de comunicación la crisis sanitaria.

Hasta el momento, el único vínculo reconocido por Furfaro con dirigentes kirchneristas es un lazo comercial con Andrés Quinteros, exdiputado provincial del Partido Justicialista. Sin embargo, las declaraciones del presidente y las denuncias mediáticas mantienen al caso en el centro de la agenda política y judicial en plena campaña electoral.

BR / FPT