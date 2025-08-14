El presidente Javier Milei da inicio este jueves a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) con un acto que tiene lugar desde las 18 en el Club Atenas de la ciudad de La Plata.

La lista de presentes incluye al diputado libertario José Luis Espert, el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aliado de los libertarios, y el legislador Diego Santilli, otro de los que podría integrar las listas en octubre y también proviene del partido amarillo. Según afirmó Sebastián Pareja, armador político bonaerense, Espert encabezaría la lista.

La aparición de Milei configurará la segunda visita al territorio en el marco de la disputa electoral luego de que el pasado jueves se mostrara en Villa Celina, municipio de La Matanza, junto a los candidatos para protagonizar la foto de presentación de sus representantes.

