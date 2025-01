Inflación CABA: cómo impacta el aumento de los servicios en el índice

El director del Instituto de Estadistica y Censos de la ciudad de Buenos Aires, José Donatti, habló con Canal E sobre el índice de inflación que salió en CABA y destacó que el rubro que mayor influencia tiene es el de los servicios, el cual en 2024 tuvo un aumento superior al índice inflacionario.

“La canasta que mide el IPC tiene una fuerte presencia de los servicios y los servicios están aumentando muy por encima de los bienes”, comentó José Donatti. “Si observamos lo que pasó en el mes, los bienes aumentaron menos del 2%, 1,9%, y los servicios 4,2%, en 2024 los bienes aumentaron 100% y los servicios casi 170%”, agregó.

La influencia de los servicios en la suba de la inflación

Posteriormente, Donatti planteó: “Esta particularidad del peso de los servicios es una caracteristica por ahí de los consumos de los porteños y un tema no menor al cual hay que empezar a prestarle bastante atención es el Indec que está pendiente a la actualización de la canasta”.

La hiperinflación está controlada

“La actualización de los intrumentos de medición es muy importante, uno no puede superditar eso a 3 decimas más o menos de inflación, a parte de que no deja de tener mérito lo que hizo el Gobierno Nacional”, sostuvo el entrevistado. “La inflación sigue siendo muy alta pero los fantasmas de la espiralización y de la hiperinflación se controlaron y medir 3 decimas más de inflación no le quita mérito”, complementó.

Por otro lado, el director del Instituto de Estadistica y Censos de la ciudad de Buenos Aires señaló: “Los servicios en muchos casos se determinan por inflación pasada, entonces, es como una suerte de inercia inflacionaria y hay un tema que es bien porteño como el de los alquileres”. A su vez, remarcó que, “la mayoría de los contratos que se están pactando son por trimestre con inflación pasada, entonces, la inflación pasada determina la futura porque en tanto y en cuanto el alquiler pese mucho en la canasta, eso arma un piso inflacionario”.

“Las prepagas aumentaron en el año 216%, muy por encima de la inflación, los seguros en general 270%, los servicios financieros y mantenimiento de cuentas casi 300%”, expresó Donatti. A modo de cierre, dijo que, “el supuesto es que la competencia debería regular los precios pero no siempre sucede eso”.