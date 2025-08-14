Javier Milei volverá a poner el foco político en la provincia de Buenos Aires con un acto que no pasará desapercibido. Este jueves, el presidente encabezará el lanzamiento de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en el Estadio Atenas de La Plata, acompañado por los ocho candidatos que lideran las listas seccionales.

Inspirado en una película de acción, LLA presentó a sus ocho postulantes seccionales como guerreros listos para “la batalla más dura”. El evento será a las 17 en el Estadio Atenas, con Milei como único orador.

La forma en que el partido decidió presentar a sus candidatos llamó la atención en redes sociales, se trata de un afiche inspirado en el póster de una película de acción, bajo el título “Los 8 indestructibles” y el lema “Él los eligió para la batalla más dura”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la imagen, los candidatos aparecen con sus rostros editados sobre cuerpos de combate, portando armas y vestidos como un comando de élite. El diseño recrea la estética de films como The Expendables, con tipografía y composición cinematográfica.

Los protagonistas del afiche son:

Diego Valenzuela (Primera sección)

Natalia Blanco (Segunda)

Maximiliano Bondarenko (Tercera)

Gonzalo Cabezas (Cuarta)

Guillermo Montenegro (Quinta)

Oscar Liberman (Sexta)

Alejandro Speroni (Séptima)

Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial

Javier Milei insiste con el Nunca Más: el video contra el kirchnerismo que compartió el Presidente

La convocatoria oficial marca el inicio a las 17:00 hs, aunque el discurso de Milei está previsto para las 19:00. Será el único orador y buscará reforzar el vínculo entre su imagen y la de los candidatos provinciales, con la intención de trasladar parte del capital electoral libertario que lo llevó a la Casa Rosada.

El evento también servirá como muestra de cohesión interna y apuesta fuerte a conquistar el voto bonaerense, el más numeroso del país y clave en cualquier elección.



GD/MU