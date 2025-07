Karina Milei, secretaria general de la presidencia y una de las personas más fuertes del Gobierno, decidió dejar clara su postura respecto al armado de las listas libertarias para el próximo 7 de septiembre. Sin medias tintas y apuntando contra Las Fuerzas del Cielo, el sector referenciado en el asesor Santiago Caputo, dejó claro que nadie de La Libertad Avanza puede cuestionar los nombres elegidos y que si lo hacen, la acción será tomada como un cuestionamiento al presidente Javier Milei.

"Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo. La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa", comenzó Milei, dejando claro que la batalla externa en la provincia más grande del país es contra el kirchnerismo.

Al igual que sucedió en el peronismo, el armado de las listas en La Libertad Avanza generó tensiones internas, sobre todo entre el sector referenciado en Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja, y el otro grupo conformado por Caputo y los trolls como Daniel Parisini, alias Gordo Dan. Estos últimos obtuvieron un bajo porcentaje de lugares en los armados. Incluso, hubo críticas directas hacia Pareja (armador principal libertario en PBA) por llevar kirchneristas arrepentidos como Pablo Morillo (exfuncionario de Kicillof) en las listas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La secretaria general de la presidencia continuó: "Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei".

Posteriormente dejó un mensaje claro: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".

La lealtad para los hermanos Milei es parte del armado de su poder: referentes importantes de lo que fue la campaña presidencial como el legislador provincial Carlos Kikuchi y la vicepresidenta Victoria Villarruel fueron considerados de esa manera y luego apartados del espacio.

"El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia", cerró Karina Milei.

En desarrollo...