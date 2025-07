Cae la imagen de Javier Milei y la evaluación favorable del Gobierno

A medida que se van acortando los tiempos para las elecciones de octubre las distintas consultoras realizan sondeos de opinión no solo sobre las posibilidades electorales de las fuerzas que disputarán los cargos, sino también cómo evalúan los encuestados la marcha del gobierno y la imagen de Javier Milei.

La consultora Analogías realizo una encuesta entre 2.818 casos efectivos, a través de entrevistas telefónicas (formato IVR fijo y móvil) entre el 12 y el 14 de julio de 2025 en las 24 provincias de la Argentina, con un error muestral de +/- 2,0% en un nivel de confianza que alcanza el 95% que arroja algunos números que van a contramano de lo que viene difundiendo el oficialismo.

De acuerdo a este estudio, las evaluaciones favorables sobre el Gobierno cayeron en julio entre 2 y 3 puntos y la imagen positiva del presidente Javier Milei (44%) cayó 4 puntos en el mes y tiene un claro diferencial negativo de 5,5 puntos (50%).

Los encuestados son muy críticos con sus modos y formas de comunicación: la mayoría contundentes no acuerdan con ellas (73%) por considerarlas “violentas” (66%).

“Como venimos advirtiendo, este rechazo abierto al método de intervención presidencial crece pari passu con la baja en la ponderación de los resultados del programa económico, una vez agotada la contribución marginal de apoyos que siempre provoca la baja en la tasa de inflación mensual”, advirtió Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

"A poco más de tres meses de la elección nacional, la desafección y falta de vocación para ir a votar presenta un sesgo socioeconómico femenino, humilde y de mayor edad que afecta diferencialmente al peronismo pero el corte sociopolítico no es para nada concluyente en el mismo sentido", dice el estudio. De hecho, el 40% de los que manifiestan que no van a ir a votar están encuadrados en los segmentos oficialistas, el 33% en los segmentos opositores peronistas y el restante 27% en el segmento “del medio” en el que casi el 30% responde que no va a ir a votar.

Entre los que están informados sobre el ataque hostil por parte del Poder Judicial de Estados Unidos y un fondo buitre a las acciones de YPF, los encuestados se dividen en partes casi idénticas sobre la defensa que el Gobierno haga o no de la compañía. Por cierto, la petrolera tiene una imagen positiva del 75%.

Un dato negativo para el Gobierno es que el 48% de los encuestados respondió que en estas semanas se complicó la situación financiera que, además de ser el centro excluyente de la política económica, es el campo simbólico en el que el oficialismo determina sus ideas económicas.