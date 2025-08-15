Confiaban en él "a ojos cerrados": prisión preventiva para un acusado de estafas por riesgo de fuga a Brasil

La fiscal de Instrucción de 27 Nominación de Córdoba, integrante de la Unidad de Investigación de Casos Complejos, Valeria Rissi, ordenó "la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera como supuesto autor responsable del delito de estafas reiteradas".

Cadáver en el placar: identifican a la víctima e imputan a Horacio y Javier Grasso

"Serios riesgos" de fuga

La Fiscalía entendió que "concurren elementos para sostener que el imputado en libertad acarrearía serios riesgos para el avance de la investigación".

"La prueba colectada, en particular el relevamiento de los dispositivos telefónicos del imputado, los movimientos de cuentas bancarias y cuentas en diferentes Exchanges y la constatación de los recursos con los que contaría para radicarse en Brasil, determinan elementos demostrativos de su intención de realizar conductas tendientes a frustrar los fines de la investigación", precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Córdoba reúne a juristas nacionales e internacionales para debatir los 10 años del Código Civil y Comercial

"Esquema fraudulento"

"Los hechos por los que se lo acusa fueron perpetrados mediante un esquema fraudulento de captación de fondos de particulares, a partir de la confianza que en él tenían y con quienes mantenía una relación de larga data, por lo que no exigieron recibos ni garantías al momento de entregarle sumas considerables de dinero", detalló el MPF.

Además indicó que "los montos aportados por las víctimas ascienden, hasta el momento, a un total aproximado de USD 108.021 y $16.700.000, según surge del análisis documental y testimonial que pudo colectar la Fiscalía".

"En ese sentido los fondos serían ahorros personales, reservas familiares e incluso capitales laborales enteramente comprometidos en esta falsa inversión. Las víctimas han manifestado de manera coincidente que confiaban en Cabrera «a ojos cerrados», precisamente por los lazos preexistentes, lo que les impidió advertir la verdadera naturaleza del negocio", concluyó el comunicado.