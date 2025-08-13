Perfil
Córdoba reúne a juristas nacionales e internacionales para debatir los 10 años del Código Civil y Comercial

El Colegio de Abogados organiza jornadas académicas con la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Lorenzetti y la ex Aída Kemelmajer de Carlucci. Se analizarán logros, deudas y desafíos del cuerpo normativo a una década de su entrada en vigencia.

Jornadas en el Colegio de Abogados | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba

A diez años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el Colegio de Abogados de Córdoba, junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial provincial, realizará los días 28 y 29 de agosto las jornadas académicas “A 10 años del Código Civil y Comercial. Balances y Perspectivas”, con modalidad presencial y virtual.

Córdoba: los abogados lograron una actualización de sus honorarios profesionales

Entre los principales expositores estarán el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ex presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, quien lideró la comisión redactora del Código; y la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, también integrante de aquella comisión y referente del derecho civil argentino.

Un panel de especialistas de primer nivel

El programa incluye al abogado especialista en derecho ambiental Pablo Lorenzetti; al jurista y académico Gabriel Stiglitz, experto en derecho del consumidor y contratos, doctor honoris causa por la UNC y colaborador en la redacción del Código; al profesor universitario Carlos Hernández, especialista en contratos; a la jueza y docente Belén Japaze, especialista en derecho de obligaciones; al profesor emérito Marcos Córdoba, experto en derecho sucesorio; y al presidente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón Seisdedos, especialista en derecho del consumidor.

Jornada de debate con Lorenzatti en Córdoba

En representación de la doctrina jurídica local participarán el profesor y juez Ramón Daniel Pizarro, especialista en derecho de daños; el catedrático Horacio Roitman, experto en derecho comercial; el profesor Fernando Márquez, especialista en responsabilidad civil; la docente e investigadora Silvana Chiappero, especialista en persona humana; el abogado litigante y docente Maximiliano Calderón; el magistrado y docente Rodolfo González Zavala, especialista en derecho procesal; y el reconocido especialista en derechos reales Gustavo Bono.

Balance, jurisprudencia y desafíos a futuro

Las disertaciones abordarán áreas como derecho de las familias, contratos, derechos reales, derecho ambiental, responsabilidad del Estado, derechos del consumidor y derecho procesal. Se analizará jurisprudencia relevante, aspectos no desarrollados o con dificultades de implementación, y propuestas para la próxima década con orientación práctica para jueces y abogados.

El evento se desarrollará en el auditorio del Colegio de Abogados (1.º piso) y vía Zoom, con inscripción previa y cupo limitado. La actividad forma parte de las celebraciones por el centenario de la institución y reafirma su compromiso con la formación continua y la defensa del Estado de derecho.

