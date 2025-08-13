Córdoba reúne a juristas nacionales e internacionales para debatir los 10 años del Código Civil y Comercial

A diez años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el Colegio de Abogados de Córdoba, junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial provincial, realizará los días 28 y 29 de agosto las jornadas académicas “A 10 años del Código Civil y Comercial. Balances y Perspectivas”, con modalidad presencial y virtual.

Entre los principales expositores estarán el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ex presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, quien lideró la comisión redactora del Código; y la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, también integrante de aquella comisión y referente del derecho civil argentino.

Un panel de especialistas de primer nivel

El programa incluye al abogado especialista en derecho ambiental Pablo Lorenzetti; al jurista y académico Gabriel Stiglitz, experto en derecho del consumidor y contratos, doctor honoris causa por la UNC y colaborador en la redacción del Código; al profesor universitario Carlos Hernández, especialista en contratos; a la jueza y docente Belén Japaze, especialista en derecho de obligaciones; al profesor emérito Marcos Córdoba, experto en derecho sucesorio; y al presidente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón Seisdedos, especialista en derecho del consumidor.

En representación de la doctrina jurídica local participarán el profesor y juez Ramón Daniel Pizarro, especialista en derecho de daños; el catedrático Horacio Roitman, experto en derecho comercial; el profesor Fernando Márquez, especialista en responsabilidad civil; la docente e investigadora Silvana Chiappero, especialista en persona humana; el abogado litigante y docente Maximiliano Calderón; el magistrado y docente Rodolfo González Zavala, especialista en derecho procesal; y el reconocido especialista en derechos reales Gustavo Bono.

Balance, jurisprudencia y desafíos a futuro

Las disertaciones abordarán áreas como derecho de las familias, contratos, derechos reales, derecho ambiental, responsabilidad del Estado, derechos del consumidor y derecho procesal. Se analizará jurisprudencia relevante, aspectos no desarrollados o con dificultades de implementación, y propuestas para la próxima década con orientación práctica para jueces y abogados.

El evento se desarrollará en el auditorio del Colegio de Abogados (1.º piso) y vía Zoom, con inscripción previa y cupo limitado. La actividad forma parte de las celebraciones por el centenario de la institución y reafirma su compromiso con la formación continua y la defensa del Estado de derecho.