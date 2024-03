La ex titular de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini, que también es la pareja del ex ministro-candidato del peronismo, Sergio Massa, llamó a no caer en provocaciones tras el anuncio del Gobierno de rebautizar el Centro Cultural Kirchner (CCK). Por el contrario, dijo que hay que prestarle atención al accionar del Gobierno en áreas como la salud y dijo que "pasan la motosierra por encima de todo".

A través de la red social X, la exfuncionaria e integrante de las filas del Frente Renovador suele mostrarse activa en las críticas al nuevo gobierno. También ha dedicado tiempo a defender a Massa cuando aparecen otros dirigentes con críticas o señalamientos en las redes.

Y ahora se despachó con un mensaje dirigido a la militancia peronista u opositora al gobierno, tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni de sacarle el nombre "Néstor Kirchner" al centro cultural que funciona en la sede del ex Correo Central. "No caigamos en provocaciones", recomendó.

"Nací en la Maternidad 'Eva Perón' de San Isidro. La dictadura militar le borró 'Eva Perón'. En democracia reinstauraron el nombre. No son temas estructurales. Se remedian. No caigamos en provocaciones", escribió la exfuncionaria.

Por el contrario, marcó que la verdadera preocupación debería estar focalizada sobre el accionar del Gobierno de Javier Milei en áreas como la salud: "Lo imperdonable es que el Gobierno Nacional aseguró que la recomendación de los expertos era no vacunar contra el dengue".

Y continuó: "Ahora sabemos que la Comisión Nacional de Inmunizaciones, por el contrario, recomendó el 7 de marzo (hace casi tres semanas!) vacunar de manera 'focalizada e inmediata'. Pasan la motosierra por encima de todo, incluso de la salud, y mienten sobre lo que dicen los especialistas".

Del CCK al CCA

Galmarini cerró su mensaje con el hashtag #ConLaSaludNoSeJode. Y compartió un artículo periodístico del diario Clarín que hace alusión a la recomendación de vacunación contra el dengue que le hizo al Gobierno la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

El mensaje fue publicado en la tarde del martes, horas después que se conociera el anuncio realizado a la mañana por el vocero Manuel Adorni.

