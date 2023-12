Sacaron del CCK una estatua de Néstor Kirchner: "Se la llevó Cristina"

A dos días del cambio de gobierno, en el Centro Cultural Kirchner apareció la incertidumbre, ya que sacaron del hall una estatua de Néstor Kirchner, el expresidente que le da el nombre al lugar. El tema dio que hablar en las redes, entre quienes se mostraron preocupados y quienes lo festejaron, en un contexto de disputa por ese centro cultural. "Se la llevó Cristina", afirmó la nueva directora del espacio.

La escultura encargada por la vicepresidenta en 2011 pesa 600 kilos y su lugar original fue la sede de Unasur en Ecuador. Pero el nuevo gobierno de ese país dio por terminada esa alianza entre países latinoamericanos que tuvo a Néstor Kirchner como primer secretario general, allá por los años dorados de los gobiernos progresistas. Así fue como la obra comenzó a viajar de un lugar a otro hasta la actualidad.

Este viernes 8 de diciembre, la nueva directora del centro cultural, Valeria Ambrosio, afirmó que la vicepresidenta se llevó la escultura. "Se la llevaron, no se la sacó. Se la llevó Cristina", dijo en declaraciones a De Acá en Más (Urbana Play FM), donde también despejó dudas ante el posible cambio de nombre del centro cultural.

"La incertidumbre del nombre, no, es ridículo, no me parece que sea algo inteligente de hacer (NdR: el cambio de nombre). Nació de una manera, tiene un nombre y una identidad que conservar".

Estatua de Néstor Kirchner, cuando estaba en el CCK.

Más allá de eso, lo cierto es que el nuevo gobierno arrancará sin la estatua del expresidente en el hall, donde había sido ubicada a fines de octubre del 2020, a casi un año de la asunción del nuevo gobierno. "Recuperamos la estatua de Néstor de Unasur y esperamos el 27 de octubre instalarla en el CCK y que quede ahí para siempre", decía por aquel entonces el presidente Alberto Fernández, en El Destape.

Pero su palabra no llegó a cumplirse, porque la estatua no quedó allí.

Dónde está la estatua de Néstor

En los últimos días, fue sacada del edificio histórico y llevada a Quilmes. Según supo este medio, permanece en la sede del Microestadio Presidente Néstor Kirchner a la espera de un destino final. En un video que circuló en las redes sociales se la ve al aire libre y al descubierto.

Según consignaron a PERFIL fuentes del Ministerio de Cultura, no se la llevó ningún funcionario y su traslado fue por decisión de Unasur. En tanto, en el Municipio de Quilmes confirmaron que la estatua está allí y que el lugar en el que la ubicarán todavía no está definido.

En esa línea, indicaron que el traslado a esa localidad del conurbano bonaerense forma parte de gestiones iniciadas en los últimos meses con el Gobierno Nacional, con un permiso solicitado a la Unasur por parte de la intendenta, Mayra Mendoza.

Hermetismo sobre el Gabinete de Kicillof: rumores, nombres en danza y posibles pases

El autor fue el artista argentino Miguel Gerónimo Villalba, quien la donó a la sede de la Unasur en Quito. Como se mencionó, desde el 2020 estaba en el CCK, en coincidencia con los diez años del fallecimiento de Kirchner, el 20 de octubre de 2020. Ahora, el objetivo central es que no sea dañada, aunque nadie se anima a relacionar el traslado con el cambio de gobierno.

