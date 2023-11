“No hay plata”, fue la respuesta del presidente electo, Javier Milei, cuando se le preguntó por las obras públicas que ya están licitadas. "No hay plata", repitió al ser consultado por el aguinaldo de los estatales, en medio de la crisis económica que atraviesa el país. De una forma similar había respondido Néstor Kirchner, cuando en 1991 le tocó asumir la gobernación de Santa Cruz, con el fin de paliar el déficit fiscal que arrastraba la provincia.

"El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. No sé si soy claro", expresó el líder libertario en un reportaje que le concedió a Alejandro Fantino. En ese sentido, indicó que si no se realiza un ajuste "nos vamos a la hiper (inflación) y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes”, al asegurar que la inflación continuará unos meses más.

Javier Milei almorzó con Bill Clinton y Chris Dodd, les expuso su programa de gobierno y viajó a Washington

Por otro lado, quien asumirá la Presidencia a partir de este 10 de diciembre sostuvo que "la política siempre hizo que al ajuste lo pague el sector privado" pero prometió que en esta oportunidad "lo va a tener que pagar la política,y va a recaer en el Estado”. En ese sentido, responsabilizó al gobierno saliente por el aumento precios después del balotaje.

En diciembre de 1991, Néstor Kirchner asumió como gobernador santacruceño en medio de críticas contra el entonces mandatario provincial interino Héctor Marcelino “Chicho” García. Un mes después, resolvió reducir salarios públicos y jubilaciones provinciales e invitó a las municipalidades que se encontraran "en emergencia económica y administrativa" a hacer lo mismo.

El expresidente de la Nación y exgobernador santacruceño, Nestor Kirchner.

El "decretazo" de Néstor Kirchner en 1992

El 2 de enero de 1992, Kirchner determinó un descuento de hasta el 15% en todos los sueldos públicos y jubilaciones provinciales en el decreto provincial 309/92. "Déclarese la imposibilidad de pago de haberes de los funcionarios y empleados públicos activos y pasivos, convencionados o no, de la Administración Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Empresas y Sociedades de Estado, Banco de la Provincia de Santa Cruz como así de los Poderes Legislativo y Judicial", decía la norma en el artículo 1.

Además de las remuneraciones de diciembre de 1991 también incluía la segunda cuota del aguinaldo. Con dos artículos adicionales, Kirchner creó un registro de empleados provinciales para los que quisieran renunciar a sus puestos a cambio de un retiro voluntario.

Además del gobernador santacruceño, el decreto llevó la firma de los por entonces funcionarios Carlos Hugo Muratore (exministro de Educación local), Carlos Zannini (ministro de Gobierno provincial entre 1991 y 1995) y Alicia Kirchner (exministra de Asuntos Sociales y posteriormente gobernadora de la provincia).

También firmó el Ingeniero Ricardo Jaime, Secretario de la Gobernación en ese momento, y quien luego ocupó el puesto de secretario de Transporte de la Nación (2003-2009), condenado en causas de corrupción.

"No hay ninguna posibilidad de pago"

Durante un breve contacto con la prensa mientras recorría una obra de Salud en noviembre de 1992, Kirchner se detuvo a discutir la situación económica que atravesaba Santa Cruz. "Hay 30 días de atraso con el mes de diciembre que están consolidados y la provincia no tiene ninguna posibilidad por el momento de poder recuperarlo".

Consultado por el aguinaldo de aquel entonces, dijo: "En el aguinaldo no hay ninguna posibilidad de pago. Esto es una realidad concreta que la vengo anunciando desde octubre y algunos decían que era una actitud tremendista. Pero viendo los números desde afuera uno ya visualizaba esto pero estamos trabajando fuertemente para ordenar las cuentas".

En una entrevista con Fortuna en 2011, el exintendente de Río Gallegos y exsenador nacional Alfredo Martínez recordó que cuando el expresidente de la Nación aplicó la reducción de salarios "la provincia estaba prendida fuego y con un déficit infernal". Y añadió: "Kirchner entendió que el ajuste también tenía que hacerse por el lado de los sueldos y jubilados".

Además, aseveró que el por entonces gobernador tuvo "viento a favor" para encauzar las cuentas provinciales, como el aumento de los montos de la coparticipación y el cobro del juicio por regalías petroleras mal liquidadas al Estado nacional.

