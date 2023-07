El consultor político, Jorge Giacobbe, analizó el poder de las encuestas como herramienta electoral y la pérdida de credibilidad: "Esta profesión está completamente prostituida, por eso soy un gran defensor de mi ciencia pero detractor de mis colegas", subrayó. Además, explicó que "de ninguna manera Larreta puede dar vuelta a Bullrich" en las elecciones, en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Estoy confundido al ver las diferencias extremas entre las encuestas: en la suya Patricia Bullrich tiene una intención de voto de 25,27%, mientras que Larreta tiene 7,5%. Es decir, lo triplica y un poco más.

Sin embargo, en la encuesta de Zuban Córdoba, el intendente de la Ciudad tiene una diferencia de 3 puntos a su favor. De todas maneras, la mayoría ubica a Bullrich por encima, pero no con esta diferencia. ¿Cómo se explican estas diferencias?

Nosotros tenemos esta diferencia enorme en favor de ella hace muchísimo tiempo. Ahora, a partir de la configuración de las listas y la oferta real presentada, empezamos a mostrar datos públicos.

Lo cierto es que esta dinámica se mantiene estable. Pero, a partir de que la opinión pública argentina ha ido buscando herramientas duras en contra del kirchnerismo, han crecido tanto Bullrich como Milei.

Hay que entender que las encuestas reflejan lo que opina la gente cuando les preguntamos, únicamente, acerca de las candidaturas a presidente. Estos números pueden verse afectados por lo que suceda en la urna, cuando la gente vote la boleta completa, en donde también pesa el intendente y el gobernador.

Entonces, por ejemplo, en un municipio donde Horacio Rodríguez Larreta mide 7%, pero tiene un cierre con el intendente de una gestión valorada y que va a arrancar con un piso de 25 puntos, es ahí donde, probablemente, veremos un Larreta arrastrado hacia arriba.

¿Usted dice que Diego Santilli tiene más intención de votos que el candidato a gobernador de Patricia Bullrich y que eso podría sumarle algunos votos a Larreta?

En el caso de Santilli, en particular, están muy empatados con Néstor Grindetti. Lo cierto es que, donde Larreta tiene gobernador o intendente, esos dos están pesando más que él.

De modo tal que el “arrastre” va a ser de abajo hacia arriba. Y en el caso de Bullrich será al revés, porque ella mide más que cualquiera de lo que lo pueden hacer los que están en categorías inferiores.

La diferencia en su encuesta es tan contundente que, más allá de ese arrastre, lo que marca es que si hoy cuadruplica la intencionalidad de votos de Larreta, en el peor de los casos Bullrich podría sacar el doble de votos, ¿es así?

En una de esas vemos una diferencia un poco menor materializada en la urna, pero que, de ninguna manera Larreta puede dar vuelta a Bullrich.

Uno de los temas de debate que tendremos en la Academia Nacional de Periodismo, luego de las PASO, serán las encuestas, que muestran no sólo diferentes resultados sino que son extremas las diferencias. Y habrá una discusión ética al respecto, ya que hay periodistas que pensamos que son puras herramientas de operaciones políticas.

La idea es comparar los pronósticos con lo que se terminó dando. ¿Usted hace alguna autocrítica respecto de los pronósticos de las elecciones 2019, por ejemplo?

En 30 años que tiene mi empresa, fundada por mi padre, jamás dimos vuelta una elección, nunca fijismo que ganaba uno y, finalmente, ganó otro.

¿Pero usted no dio como ganadora a María Eugenia Vidal en Buenos Aires en 2019 cuando triunfó Axel Kicillof?

No. Acuérdese que nosotros publicamos que Macri iba a ser presidente cuando no lo podían creer ellos. Lo mismo pasó con Sergio Massa en el 2013 en Buenos Aires.

Me parece auspicio que los periodistas puedan analizar lo que está pasando con las encuestas, cuyo problema principal es la corrupción. Esta profesión está completamente prostituida.

Soy un gran defensor de mi ciencia pero detractor de mis colegas. Decir que no se cree en las encuestas es decir que no creen en las matemáticas o las estadísticas. En realidad, no creen en los encuestadores.

Hay un problema de corrupción, porque los encuestadores son contratados para llevar adelante sondeos mentirosos. Pero hay que analizar que no hay encuestador sin periodista que lo amplifica, de modo tal que hay que hacer una revisión general.

Además, debemos poner a las encuestas en el lugar que se merecen: nosotros no somos adivinos, sino que estudiamos el comportamiento humano, que puede ser cambiante y confuso y complejo.

Cada encuesta que se lleva adelante, más allá de cómo se hagan, tiene cada vez más desafíos en cada uno de los eslabones que conforman este trabajo: el primer eslabón tiene que ver con cómo se hace el muestreo, es decir, cómo se extrae una muestra de lo que se cree que es la sociedad argentina. Por los censos, hace 20 años que tenemos datos desdibujados de lo que estamos midiendo.

El segundo eslabón, elegir un instrumento de recopilación de datos. Es que las telefónicas, son miopes del 50% de la población que no tiene teléfono fijo. Y los otros instrumentos, sean presenciales o no, también tienen sesgos contra los cuales pelea el investigador.

En tercer lugar está el formulario y la calidad de sus preguntas. Hace 50 años nos dividíamos entre radicales y peronistas, y esa identidad política se transmitía a la siguiente generación. Pero eso se rompió, ya no es lineal. Había gente siempre votaba por el mismo partido sin considerar la calidad de la oferta.

En cambio, ahora, hay gente que dice que Néstor Kirchner fue el mejor presidente y vota a Javier MIlei o personas que dice que se siente más cerca de la oposición pero terminan votando Cristina Kirchner.

¿Y a eso se podría agregar el sesgo de los encuestadores?

El sesgo de los encuestadores es el primer apunte. Es que reciben a alguien que les paga para mentir el número. Ese hombre no hace la encuesta, por eso no es un problema metodológico, sino moral y ético.

¿Usted por quién votó en el 2019?

Suelo votar a la izquierda.

El comportamiento humano y el margen de error

Nuria Am (NA): Repasando algunos datos, antes de las PASO del 2019, tus declaraciones eran que era muy parejo en lo provincial y en lo nacional. Pero en la Provincia veías que Vidal estaba unas milésimas por encima de Kicillof pero eso no sucedió.

En 2015, en cambio, su encuestadora fue la que más cerca estuvo de los resultados finales a nivel nacional.

Sí, la diferencia fue importante y en lo nacional también. A nosotros, Alberto Fernández nos terminó apareciendo 5 puntos por encima del margen de error. Ahí hubo un proceso que ninguna encuesta pudo ver.

Por eso aclaro que medimos el comportamiento humano, el cual es cambiante. Pero, muchas veces el instrumento no te deja ver qué es un error y qué es corrupción, porque todo parece lo mismo.

Por ejemplo, respecto a los números que publicamos entre Bullrich y Larreta, mi encuesta ve una diferencia pero mi análisis ve una distancia menor. Una encuesta no ve todo, no es Dios.

Cuando terminaron las PASO del 2019, me senté con mi propia base y me pregunté si los 48 puntos de Alberto estaban. La respuesta fue que sí, pero estaban como para configurarse en la segunda vuelta. O sea, creo que la gente que pensó que terminaría votando a Fernández luego de que se cayeran sus opciones en la segunda vuelta, finalmente se adelantó y lo votó.

NA: Hablaste de una profesión prostituida. Es decir, ver que los propios encuestadores lo reconocen, es como que le saca sentido al trabajo legítimo de muchos. ¿Ganó el hecho de “vender” la encuesta frente al que trabaja seriamente?

Hay que creer en las encuestas, pero no hay que creer en los encuestadores. Hay que informarse acerca del proceso y las posibilidades de las encuestas.

Le comento que profeso una modalidad epistémica. Pero acá no hay un problema de método: usted da casi 4 veces más a Bullrich sobre Larreta, y Zuban Córdoba invierte el resultado por tres puntos de diferencia.

Si los dos son serios, acá uno de los dos está teniendo mala praxis. No puede haber una diferencia tan marcada, ya es una discusión epistémica sino metafísica. ¿No lo considera así?

Es lo que estoy diciendo, está el tema de la corrupción.

¿O sea que acá, entre estas dos encuestas, hay concretamente un caso de corrupción?

Usted está planteando un contrapunto con Zuban Córdoba y yo no entró en ningún nombre en particular. Después, los que trabajan honestamente tienen diferencias y errores metodológicos.

Le propongo, entonces, que el lunes 14 de agosto hagamos un contrapunto de los resultados con Zubán Córdoba, ¿le parece?

Me parece muy bien, con todo gusto.

AO JL