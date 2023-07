Manuela Castañeira: "Massa es el ministro de Economía de un gobierno que hizo un ajuste brutal"

Manuela Castañeira opina que Massa es un oportunista que ha aplicado un ajuste contra los salarios, y que Grabois no es una alternativa real sino una colectora. "Una de las principales causas de la inflación es la falta de divisas, porque se fugan todo", afirmó la precandidata a presidenta en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo están viviendo la campaña? ¿Cuál es el panorama electoral que avizoran?

Recién llegamos de Mar del Plata, en donde se lanzó la campaña con todo. Si bien cotidianamente como militante de izquierda estoy en muchos lugares, ahora se intensifica. Esta es una elección histórica, que define varias cuestiones en la Argentina, que está atravesando una crisis muy profunda en lo económico, social y político.

Dentro de las coaliciones más importantes, hay partidos tradicionales que han fracasado. El macrismo fue expulsado del gobierno por tomar medidas antipopulares y Massa es el ministro de Economía de un gobierno que hizo un ajuste brutal. Lo que te da, te lo quita, a veces se hace el que es de izquierda y encima destruye los salarios.

También está Juan Grabois, ¿es diferente?

Su candidatura es una colectora de Massa, una maniobra para engañar al público progresista. Votar a Grabois es votarle los intendentes y casi que la lista entera a Massa. Además, me preocupa porque Grabois estuvo siempre en contra de la legalización del aborto. No es una interna, es un operativo de engaño para contener la fuga de votos hacia la izquierda.

Nuestro rol es girar el debate hacía la izquierda en un contexto donde, a nivel laboral, hay dos fenómenos nuevos que preocupan: hay muchos trabajadores pobres y hay demasiado multiempleo, la mayoría de los argentinos lo saben, incluso ustedes. Por eso proponemos que el salario mínimo, vital y móvil debe partir de los 500 mil pesos. Los grandes problemas de la Argentina son subproductos de los derechos laborales.

La polarización

Decís que notás un corrimiento de la discusión hacía la derecha en todo el mundo, ¿por qué se da así en este momento?

A nivel mundial no hay sólo un giro a la derecha sino que está creciendo la polarización. Hay una profunda crisis del sistema capitalista por las dificultades de satisfacer las necesidades más elementales, como el empleo o la vivienda. Todo esto generó respuestas por derecha, pero por izquierda también como las revueltas en Francia y las movilizaciones populares en la región.

Acá en Argentina pasa. El capitalismo no es eficiente, más allá de que Cristina diga lo contrario. Es un drama la vivienda, la salud, la educación, entre otras cuestiones. Y en nuestro país crece el discurso de la derecha por el fracaso del oficialismo, han frustrado a la sociedad.

Y ahí nosotros tenemos la responsabilidad de que todo eso que está pasando no lo capitalice el voto bronca, sino la construcción de una alternativa de demostrar que se puede salir de la crisis.

La propuesta de 500 mil de salario mínimo

Fernando Meaños (FM): ¿Cómo compatibilizarías bajar la inflación con imponer un salario mínimo de 500 mil pesos? ¿De dónde sacaría fondos el Estado para pagar eso?

El salario mínimo de 500 mil pesos es parte de nuestro programa de las 7 medidas anticapitalistas para salir de la crisis. No es un slogan, es un plan.

Esto se tiene que implementar por decreto. En el terreno de lo privado tiene que salir de la ganancia porque hoy la Argentina es un lugar de oportunidades para los negocios. El problema es que están en una pocas manos, son empresas multinacionales que la fugaron toda. Y con un cuarto de eso, se paga a los 13 millones de trabajadores más o menos registrados que tenemos. A nivel estatal, el mes pasado se pagaron 2900 millones de dólares al FMI, más lo que se va a pagar este mes.

FM: ¿En ese caso, la idea sería defaultear tanto con el FMI como con los acreedores privados?

Para mí no es un default, sino un no pago soberano. El default es un no pago caótico, donde puede haber una devaluación descomunal y donde también hay fuga de divisas. Mientras que de la otra forma se hacen ciertos controles para que no se fuguen las divisas y que los recursos del país queden aquí para la inversión.

Incluso el presidente de Egipto, que es de ultraderecha y que es el segundo país con más deuda comprada con el Fondo detrás de nosotros, adujo que si lo presionan mucho no van a pagar.

¿Por qué no habría acuerdo con el FMI antes de las PASO?

Sacando al FMI, el Estado podría tener del 50% de retenciones al agro y a la minería, justamente ahora que se inauguró el gasoducto, y pagarlo con esos recursos. En realidad es un plan de repensar la estructura tributaria de la Argentina, son medidas de redistribución de recursos que ya existen.

Además, una de las principales causas de la inflación es la falta de divisas, porque se fugan todo. Y lo que hay que hacer es que vaya a los salarios para que quede en el mercado interno y que repercuta directamente sobre la economía. Es una responsabilidad empresaria de los que especulan con la miseria y el hambre en nuestro país. Para finalizar, recuerden que somos la lista 13 a nivel nacional y queremos renovar a la izquierda, espero que nos acompañen.

