¿Por qué no habría acuerdo con el FMI antes de las PASO?

La Argentina no lograría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones PASO, porque no está en agenda del organismo hasta el día 15 de julio, y el 16 salen de vacaciones hasta agosto.

Según la información que tenemos, nadie viajó aún a los Estados Unidos, y las diferencias persisten. El tema no está en agenda del directorio, y una fuente nos indica que nadie va a interrumpir las vacaciones en el FMI por el caso argentino.

—Se habló de una alianza con Egipto

—Parece que alguien en el palacio de hacienda quiere volver a los '80, cuando se habló de un club de deudores entre Argentina, Brasil y México; club que los propios organismos financieros internacionales diluyeron con propuestas más edulcoradas. Por supuesto, Argentina nunca fue beneficiada, en cambio México y Brasil sí tuvieron mayores beneficios.

—Si Argentina no acuerda con el FMI, ¿Podría darnos China el dinero?

—Podría, pero sería cambiar de Guatemala a Guatepeor. No los veo a los chinos haciendo beneficencia por el mundo. Cambiar deuda del FMI por deuda con China sería complicado porque la tasa del préstamo chino es más alta que la del FMI.

—¿Cómo sigue la película?

—Esto es una percepción personal. Creo que el FMI será una bandera utilizada en la campaña. La negociación se seguirá posponiendo hasta después de las PASO, y según los resultados se verá cómo se retoma.

—El FMI podría pedir que en la negociación este la oposición

—Tal vez. Si eso ocurre, el Gobierno agitará más la bandera anti FMI. Recordemos que Sergio Masa tiene una interna con Grabois, y necesita ganarla; más aún, después de ganarla necesita que Grabois lo acompañe en la batalla final.

—¿Cómo vienen las encuestas?

—Cada encuestador la cuenta a su manera, no hay un criterio único, y cuando se conocen los resultados de la votación son distintos a los que se esperaba. Las encuestas crean clima, no generan votos.

—¿Cómo ves la coyuntura?

—No hay tan malos indicadores. El índice de producción Industrial en los últimos 12 meses creció el 1,1%, y dejo un arrastre positivo del 3,4% para los próximos 12 meses.

—¿Podes hablar de sectores?

—Te armé una selección de sectores que vienen creciendo, y tienen un arrastre positivo a futuro, los sectores son:

Muebles y colchones,

Vehículos automotor, carrocerías, remolques y autopartes,

Industria básica metálica,

Productos de caucho y plástico,

Sustancias y productos químicos,

Refinación de petróleo,

Prenda de vestir, cuero y calzado,

Productos textiles y

Productos de tabaco.

Los sectores que vemos con debilidad son:

Alimentos y bebidas, Madera, papel, edición e impresión, Productos minerales no metálicos, Productos de metal y Maquinaria y equipo.

Son más los sectores que crecen. Probablemente sea por la sustitución de importaciones en algunos rubros.

Conclusión

El Estimador Mensual de Actividad Económica al mes de abril da muy mal, reflejando una caída del 4,2% anual al mes de abril del año 2022. La construcción da una caída del 2,9% anual en mayo y el Índice de producción industrial crece el 1,1% anual en igual mes. Los datos de coyuntura en cambio son favorables, con un IVA consumo creciendo muy por encima de la inflación. El índice del sector minero crece el 7,8% respecto al mes de mayo del año 2022, logrando producciones récord en petróleo y gas. Todo es muy dinámico y diverso.

En materia monetaria la situación es alarmante, las reservas alcanzan a U$S 26.612 millones, y los pasivos monetarios suma $ 22 billones, el dólar de equilibro se ubica en $ 826. De terror el desmanejo monetario

No hay escenario de acuerdo a la vista con el FMI, tampoco posibilidad alguna de cumplir con el objetivo de déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. El mejor escenario de déficit fiscal primario para el año 2023 se ubicaría en torno del 3,0% del PBI. Esto implicaría más emisión monetaria, y debilidad de nuestra moneda. El Estado es muy, pero muy deficitario.

La mayor coincidencia que vimos en el Relevamiento de Expectativa de Mercado que publicó el Banco Central, es que la media ve una gran recesión por delante, una devaluación muy importante a 12 meses, y que dicha devaluación no se trasladará a precios en igual proporción, ya que la recesión será muy importante. Para el mes de junio, muchas consultoras ven una inflación entre el 7,0% y 7,2%. La devaluación del dólar mayorista en junio fue del 7,2%, por allí pasara el resultado de la inflación nos parece.

Para julio vemos al BCRA tratando de esconder la estrategia. Si mido el dólar futuro julio versus el cierre del dólar a junio de 2023 esto me da una tasa de suba del 10,7%, el ritmo devaluatorio del mes es bajo, el dólar mayorista al 30 de junio cerró en $ 256,7 y el viernes cerró en $ 260,98, no parece un gran avance como presagian otros medios. Tampoco vemos un gran volumen de negocios en el mercado de dólar futuro, ya que proyectamos para fin de mes un stock de vencimientos de U$S 3.600 millones, una cifra muy baja.

Sin lluvias y con más días fríos, la sequía se hace sentir en el interior, el campo la tiene muy peleada.

El gobierno no tiene por delante posibilidades de grandes exportaciones. Restan vender 9,6 millones de toneladas de soja y 18 millones de toneladas de maíz. No parece que sea fácil que este stock salga al mercado. En el caso de la soja está en manos de los dueños de la tierra, no la venden ni con un dólar soja 4, y, por otro lado, maíz se vende fluido, pero es bajo el volumen. Un dólar maíz espiralizaría la inflación, algo que el gobierno no quiere.

La buena es que los tenedores de bonos cobraron el cupón. Sería una señal de suba en los mercados si el gobierno hubiera cerrado un acuerdo con el FMI. En el marco actual, me parece que quien cobró, lo ensobró, y esos dólares no ven más la luz del día.

Las dos fechas más importantes del mes en materia económica son el 13 de julio que se conoce la inflación que podría ser del 7,2%, y el 26 de julio que la Reserva Federal decide si aumenta o no los tipos de interés.

Si ganaste mucha pasta con la bolsa, recordá que nadie se fundió por tomar ganancias en un 50%. La soja y el maíz están de capa caída, los precios futuros siguen muy débiles y no hay una narrativa que los haga lanzar a la suba. En materia de ganadería, mientras la oferta de animales en Cañuelas siga en los 25.000 semanales, los precios no van a arrancar.

El niño en su versión climática no apareció en la dimensión esperada. Sin lluvias y con más días fríos, la sequía se hace sentir en el interior, el campo la tiene muy peleada.

El dólar esta prendido con alfileres, $ 500 es un buen precio para llevar, y si pasa los $ 500 también. El acuerdo con el FMI está lejos, y no se puede tapar por mucho tiempo el sol con las manos.

