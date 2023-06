Grabois apuntó contra Sergio Massa y se cruzó con Pablo Duggan por sus vínculos con "Pepín" Rodríguez

Juan Grabois, precandidato presidencial que competirá en las PASO de Unión por la Patria, arrancó con su campaña de cara a las próximas elecciones en las que enfrentará a Sergio Massa. En este contexto, protagonizó un tenso cruce durante una entrevista en la que fue cuestionado por "no valorar la unidad".

"¿Vos pensás qué soy un loquito que de repente juntó avales y por obra y gracia del espíritu santo todo el sistema político le dio la PASO?", cuestionó el dirigente del Frente Patria Grande ante el comentario del periodista Pablo Duggan en Duro de Domar sobre que no valoraba la unidad por ir a las PASO y no retirar su candidatura.

En este sentido, agregó: "Hay que tener dos dedos de frente, comprensión de texto y de contexto. No fue magia. No hay ningún arreglo. El problema es que Sergio Massa no representa lo que nosotros creemos que tiene que representar el movimiento nacional y popular".

"Lo dijo Cristina (Kirchner), con PASO el candidato era Wado (De Pedro), sin PASO era Massa", señaló Duggan, a lo que Grabois, visiblemente molesto, respondió: "No te confundas. Cristina dijo que lo bajaron a Wado. Vos querés justificar tu opción evidente por Massa con las palabras de Cristina".

Asimismo, el precandidato a presidente le recordó al periodista la época en que este "decía que Cristina era coimera" y le reclamó por sus dichos donde sostuvo que Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, señalado como operador de Mauricio Macri, era su amigo.

Se oficializó la interna de Unión por la Patria: Sergio Massa enfrentará a Juan Grabois

"Esa estupidez es una mentira, que yo te la aclaré. Espero que algún día te des cuenta y pidas perdón por decir que tengo un amigo que no es mi amigo", arremetió el dirigente social. Ante su planteo, Duggan, lejos de arrepentirse por su comentario, señaló: "Vos me dijiste que te llevabas bien con él".

Sin titubear, Grabois remarcó que "eso es otra cosa" y sostuvo: "Yo no soy amigo de nadie en la política. No tengo ningún amigo. Dijiste que era mi amigo y es mentira".

"Ahora hay una PASO, te guste o no, hay dos candidatos, uno que se llama Juan Grabois y otro que se llama Sergio Massa. Vos cuando vayas al cuarto oscuro vas a poder votar a cualquiera de los dos, ¿a cuál vas a votar?", le cuestionó el precandidato, a lo que el periodista cerró: "Por ahí te voto a vos...".



Juan Grabois: "Nosotros no queríamos esto"

En lo que respecta a su precandidatura para enfrentar a la fórmula Massa-Rossi, el dirigente del Frente Patria Grande aclaró que "va a jugar a ganar la interna", aunque aclaró que está dentro de un Frente y que "el que gana, gana, y el que pierde, acompaña".

"Después de las PASO voy a decir muchas cosas, y todas van a ser en favor de derrotar a ala derecha extrema. Yo nunca estuve en el lado incorrecto de la contradicción principal. Ahora, la contradicción secundaria es una contradicción también", remarcó.

Así, explicó que "la contradicción principal y secundaria es una forma de construir la estrategia, el marco de alianzas" y que "la principal es con la derecha, es con Larreta, Morales, Bullrich, Milei, pero hay una secundaria al interior del campo popular, donde se plantea que la hegemonía no la puede tener el más afín a las ideas neoliberales, que es Sergio Massa".

Wado de Pedro, el precandidato que duró apenas 24 horas con su ilusión de competir

"Nosotros representamos a millones de personas que están conformes con esta fórmula, no están todos saltando en una pata", aseguró Grabois y añadió: "Nosotros no queríamos esto, nosotros queríamos un candidato hijo de la generación diezmada. Se buscó la unidad y la unidad es que exista una coalición, pero en la coalición hay internas".

De todas formas, reconoció que se encuentra en desventaja competitiva contra el ministro de Economía: "Plata no tenemos, medios de comunicación no tenemos, no tenemos conexiones, no somos parte del Círculo Rojo. Tenemos la fuerza de las convicciones, una militancia extraordinaria que milita sin renta y la confianza y esperanza de los sectores más pobres del pueblo".

"Tenemos mucho más que ver con el movimiento nacional y popular que encabezó Perón y Evita, que se interrumpió con el Golpe del 76 y que retomaron Néstor y Cristina, mucho más que ver con ese proceso. Grabois y Abal Medina tienen mucho más que ver en esa historia que Sergio Massa", concluyó luego indicando uno de los motivos a considerar para que el electorado lo elija por sobre el titular del Palacio de Hacienda.



AS./fl