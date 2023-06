El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, renovó sus críticas contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que está dispuesto a retirar su espacio de la coalición del Frente de Todos en caso de que en las próximas elecciones se presente "un candidato único que no represente a la generación diezmada", como lo expresó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"En la actualidad, Massa se promueve como una falsa opción de unidad", consideró el referente social y precandidato presidencial en declaraciones a El Destape Radio. En ese sentido, explicó que desde su espacio tampoco respaldarán a un postulante que se niegue a impulsar "una política de tierra, techo y trabajo".

El Frente de Todos cambiará su nombre para competir en las elecciones 2023

"Si esos dos requisitos no se dan, vamos a ir por fuera", insistió Grabois, que se mostró a favor de que, si no se logra elegir un candidato que reúna esas condiciones, se dirima la interna en las elecciones primarias. "Por eso seguiremos pidiendo unas PASO y en caso de no obtenerlo nos presentaremos con nuestro propio partido", amplió.

El también referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) también señaló que, además de él, otros posibles candidatos podrían ser el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Dentro de la propuesta del Frente de Todos tiene que haber un "Wado", un Grabois, un Axel... Algo parecido a lo que somos, ¿no?", cuestionó.

Juan Grabois, líder de Patria Grande y precandidato presidencial del Frente de Todos.

No obstante, el precandidato confirmó que inscribirá al espacio que encabeza en una alianza electoral con la coalición oficialista, que evalúa cambiar su denominación para competir en las elecciones 2023 con un nuevo nombre. Este, sin embargo, reflejaría la unión entre los sectores cercanos al kirchnerismo y el Frente Renovador.

Estas decisiones se dan en relación al plazo de oficialización de frentes, que expira a las 23.59 horas de este miércoles 14 de junio.

Grabois contra "los que se cambian de camiseta"

El dirigente también confirmó que Patria Grande está "armando listas" de legisladores nacionales en todo el país, ya que "de ninguna manera" aceptará que "se imponga como candidato único" al actual titular del Palacio de Hacienda.

Con el mismo tono duro con el que se viene manifestando sobre el titular de la cartera económica, exclamó: "No aceptaremos que nos impongan a Massa o ningún otro de los tipos que forman parte del staff permanente de la política. Son esos que cambian de partido como de camiseta".

El ministro de Economía, Sergio Massa.

"Frente a la incertidumbre del panorama, estamos armando listas en todo el país de diputados nacionales, senadores nacionales. El Frente Patria Grande tiene presencia en 20 provincias", apuntó. Entre otros de los referentes políticos que Grabois había resistido se encuentran el presidente Alberto Fernández -que no irá por la reelección- y el embajador en Brasil, Daniel Scioli.

En tanto, el referente social estimó que "la ética militante no hay que perderla nunca" y aseguró que incluso ese slogan quiso "ponerlo como canción de campaña".

Por otro lado, concluyó: "Hay sectores que están haciendo cosas muy feas en la campaña y las contaré más adelante. Creo que si la derecha gana habrá una ola de represión muy fuerte y se van a implementar de medidas antipopulares".

FP / ds