El Frente de Todos cambiará su nombre para competir en las elecciones 2023

En medio de la interna y las definiciones electorales del Frente de Todos, este miércoles se conoció que el oficialismo no competirá en los próximos comicios con esa denominación. En ese contexto, se baraja que uno de los posibles nombres sea la unión entre el kirchnerismo duro y el Frente Renovador, del ministro de Economía, Sergio Massa.

Así lo confirmó el apoderado de la coalición de gobierno, Eduardo López Wesselhoefft, que indicó que cambiará de nombre de cara a las Elecciones 2023 pero se mantendrán los colores que representan a la fuerza. "No va a ser Frente de Todos y todavía no sabemos cuál va a ser", comenzó diciendo el abogado.

“Él nació rico”: Elisa Carrió volvió a criticar a Mauricio Macri y lo acusó de impulsar un ajuste contra la clase media

"Francamente todavía no sabemos. Pero circula ‘Unidad Renovadora’ aunque todavía no está confirmado y se define esta tarde”, comentó López Wesselhoefft, en diálogo con El Día Menos Pensado, el programa que conduce Karin Cohen en Radio Splendid-990. Este sería la unión entre "Unidad Ciudadana" y "Frente Renovador".

En ese sentido, el dirigente peronista aseguró que la nueva denominación será determinada por "el grupo que está liderando las negociaciones con los distintos sectores" y admitió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene una gran incidencia" al momento de elegir el nombre.

Cristina Kirchner.

“El nombre Unidad Renovadora mucho no me gusta, me parece que podría ser otro, aunque yo no soy muy creativo. Después el nombre deja de ser importante y es para identificar a un grupo político”, mencionó el apoderado del partido.

Por último, precisó que "los nombres surgen de una tormenta de ideas", pero aclaró que "también tienen un significado político, entonces se trata de buscar uno que exprese el contenido de la oferta electoral".

El cierre de alianzas

Mientras que los espacios políticos tienen plazo hasta las 23.59 de este miércoles 14 de junio para la presentación formal de las alianzas electorales, la gran duda es si se habilitará o no la competencia interna para definir el candidato presidencial del espacio.

Fuentes cercanas al oficialismo revelaron a la agencia Noticias Argentinas que los apoderados de los diferentes partidos que integran la coalición "están trabajando en el reglamento interno y la fórmula de distribución" de los lugares de las listas. En este contexto, la visita de Massa al Senado, que reclama un candidato único, constituye un punto de inflexión.

El ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió la precandidatura presidencial del embajador en Brasil, Daniel Scioli, y pidió que se respeten las reglas electorales. "Me reuní con (el gobernador formoseño) Gildo Insfrán y no pedí ninguna estupidez, solo que se cumpla con lo que dicen las leyes", dijo al mismo tiempo que advirtió que en caso contrario "recurrirá a la Justicia".

En tanto, el presidente Alberto Fernández tampoco esquivó la polémica y se refirió a su decisión de bajarse de la carrera por la reelección. "Me confunde que cuando me bajo me dicen 'no queremos que haya PASO', ¿no era que querían que me baje para que hubiera PASO?", cuestionó.

"Me planteaban que someterse a una PASO con el Presidente participando era muy complejo porque el Presidente maneja los resortes del Estado y tenía ventaja", explicó el mandatario, quien aseguró que su objetivo es que el oficialismo gane las elecciones.

Los pasos perdidos de Massa: en medio de la expectativa por el cierre de listas, estuvo en el Senado, cerca de Cristina Kirchner

Wado De Pedro se reunió con Gildo Insfrán

En medio de la definición del próximo nombre y a pocas horas del cierre de alianzas, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, tuvo una reunión de trabajo en Casa Rosada, con el gobernador de Formosa.

En el encuentro, los funcionarios planificaron un viaje a la provincia norteña para los primeros días de julio y estudiaron detalles del avance de una obra vinculada a la construcción de un hospital público, según se informó oficialmente.

el gobernador formoseño Gildo Insfrán con el ministro del Interior "Wado" de Pedro.

Además, fuentes cercanas al ministro nacional confirmaron que se abordó el tema de la interna del Frente de Todos y cómo se podría proseguir de cara a la definición de alianzas y las elecciones primarias.

Más temprano, el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Diputado Nacional Hugo Yasky se pronunció a favor de una lista único del oficialismo y afirmó que de Pedro debe ser quien encabece la boleta. “Dentro de nuestra fuerza, Wado es el compañero que tiene la tarea de tratar de construir una base que le permita ser el candidato a Presidente", sostuvo.

Y sobre esta línea, apuntó contra el embajador en Brasil, Daniel Scioli, otro de los posibles precandidatos presidenciales. "Hay que tener la capacidad de escuchar las distintas voces. Scioli tendría que tener la capacidad de escuchar, se trata de definir lo mejor para nuestra fuerza”, cerró.

FP/fl