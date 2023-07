Elecciones 2023: quién gana hoy la interna de Juntos por el Cambio, según una encuesta

A poco de cumplirse un mes para las elecciones primarias, Reperfilar habló con Jorge Giacobbe, analista político, quien sostuvo que según las encuestas que realizan, "hoy por hoy Juntos por el Cambio está rondando los 33 puntos para las Paso", y remarcó que "dentro de esa interna Patricia Bullrich, supera a Horacio Rodríguez Larreta, "por mucho".

En esa línea, el especialista aseguró que la diferencia entre Bullrich y Larreta es de "25 a 8". Giacobbe también mencionó que en cuanto al kirchnerismo "está orillando casi los 30 puntos". "Con un Sergio Massa entre 19 y 20 puntos" y un Grabois que presenta "entre el 10", es decir "una diferencia más pequeña de la que se podría esperar".

En ese sentido, Giacobbe afirmó que "el escenario electoral, continúa siendo el mismo "escenario confort de los argentinos de los últimos veinte años". "Una pelea entre lo que era el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio", agregó.

No obstante, el entrevistado afirmó que "aún falta una parte grande del electorado por decidirse". "Faltan las campañas, faltan las campañas sucias, faltan los ataques, y los errores", agregó.

Sin embargo, destacó que ya está establecido el escenario. "Daría la sensación que ya se ordenó la cosa para los dos que han dominado la conversación pública política los últimos 20 años sigan siendo los dos que la dominan", remarcó.

Aún así, sobre la posibilidad de que no haya ballotage, explicó: "Con un Juntos por el Cambio que todavía no llega a los 40 puntos y un Unión por la Patria que está menos de 10 puntos todavía no hay una configuración para que uno gane en primera vuelta".

Al ser consultado sobre el porcentaje de personas que no emitirá su voto, el especialista manifestó que según su relevamiento, "arriba del 80% dice que va a votar". No obstante, respecto a su análisis sostuvo: "No creo que tengamos niveles de ausentismo muy superiores a los que se andan relatando".