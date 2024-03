Encuesta: si hoy se repitiera el balotaje Milei le volvería a ganar a Massa pero por menos de dos puntos

Los 11 puntos de diferencia entre Javier Milei y Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre del 2023, que llevaron al economista libertario a convertirse en presidente hoy serían muchos menos. Es que según una encuesta, ante el hipotético escenario de que se repita la segunda vuelta, ahora el margen entre ambos candidatos sería menor a dos puntos.

A quién votaría si se repitiera el balotaje presidencial, preguntó la consultora Analogías a sus encuestados. Y una mayoría de 39,6% expresó que elegiría a Milei, mientras que un 38% optó por Massa. La diferencia entre uno y otro apenas es de 1,6 puntos, con un caudal de votos en blanco o indeciso mayor al que hubo en la segunda vuelta.

Según el trabajo al que accedió PERFIL, un 8,3 por ciento votaría en blanco mientras que un 14,1 dijo que no sabría qué opción elegir.

La imagen de Javier Milei

Estos resultados tienen un correlato en la imagen que tiene el presidente Milei a casi cuatro meses de asumir la presidencia. Un 47,6% lo valoró de manera positiva, mientras que un 46,4 lo hizo de forma negativa y un 6% no sabe-no contesta. "El 54% de los encuestados optó por responder que Milei es 'agresivo' y el 32% que es conciliador. El 54% consideró, además, que no es correcto que el Presidente dedique tanto tiempo a interactuar y opinar en la red social X (ex Twitter)", dice el informe que preparó Analogías.

La responsabilidad frente a la inflación, con opiniones divididas pero mayoritariamente sobre el gobierno anterior.

La consultora realizó el trabajo entre el 19 y el 22 de marzo, en base a 2506 casos tomados de manera telefónica en los 24 distritos del país. Con un margen de error de +/- 2 puntos, y un nivel de confianza del 95 por ciento, la consultora preguntó si creen que la situación de los trabajadores y los jubilados será mejor dentro de un año. La mayoría (41,2%) opinó que estará peor; un 34,3% que estará mejor, un 12,5% que estará igual y un 12,1% que no sabe.

En otro de los apartados, Analogías preguntó en términos generales cómo cree que va a ser la situación económica en dos años. La mayor parte consideró que la situación estará mucho mejor, mejor o igual de buena (48,3%), mientras que un 41,3% respondió que estará igual de mala, peor, o mucho peor. Un 10,4 por ciento señaló que no sabe.

El ajuste, ¿sobre la gente o la casta?

En otro de los apartados, Analogías sumó una pregunta que va al centro del relato libertario. Bien sabido es que Milei prometió un severo ajuste a la "casta" política, pero un 55,3 por ciento de las personas consultadas respondió que el ajuste recayó sobre trabajadores y jubilados, mientras que un 26 por ciento sostuvo que fue sobre la casta política. Un 18,7 por ciento dijo que no sabe.

Tal vez, uno de los motivos que incidan sobre el sentir de las personas encuestadas sea el aumento de precios que se registró en los últimos meses, principalmente en la canasta básica. "¿Cree que las grandes empresas de productos de consumo masivo se están aprovechando de la desregulación de la economía con aumentos de precios exagerados?", preguntaron.

Y la respuesta fue contundente: un 80,8 por ciento de las personas que fueron consultadas respondieron que si, y sólo un 9 por ciento que no. Un 10,2 por ciento dijo que no sabe.

En ese marco, hubo una gran cantidad de encuestados que se inclinaron en contra de propuestas como la dolarización, que impulsa el gobierno de Milei. "Un bloque relativamente homogéneo que oscila según la pregunta entre 46 y 57 puntos porcentuales de la muestra (en todos los casos como respuesta mayoritaria) se mostró en contra de la dolarización, la privatización de las empresas públicas, los aumentos de tarifas y la contracción de la actividad económica como método para bajar la inflación", señaló el informe.

Respecto a la inflación, todavía es vinculada al accionar del anterior gobierno (39%), mientras que otra porción (32%) responsabiliza a Milei y un 14% a "los dos por igual".

