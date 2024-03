Sabrina Bölke, militante de la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S. que denunció haber sido atacada y abusada sexualmente por dos personas que la esperaron en su casa, relató los detalles de la agresión que sufrió, en la que los responsables dejaron pintado en una pared la sigla VLLC (“Viva la libertad, carajo”), frase que popularizó el presidente Javier Milei.

"Mi vida quedó suspendida, desde el 5 de marzo no puedo ser la misma persona", expresó la integrante de la regional de Buenos Aires de la mencionada organización. "Cuando ingresé a mi domicilio me redujeron por la espalda, insultaron, amenazaron y me torturaron entre veinte y quince minutos", añadió.

En declaraciones al programa Habrá Consecuencias, por El Destape Radio, Bölke señaló que es trabajadora estatal y que los agresores "la tomaron del cuello, la apuntaron con un arma" y le dijeron que no estaban en su domicilio para robarle, sino que la iban a matar. "Estoy en una sensación de shock, me dijeron que no hablara nunca más", contó.

Tal como había difundido H.I.J.O.S. en un comunicado, los sujetos no robaron nada de valor económico, sino que se llevaron carpetas con distinta información sobre la organización. Además, Bölke relató cómo fue que encontró la pintada dentro de su casa con la frase libertaria, la cual también hacía referencia a su trabajo ya que decía "VLLC, Ñoqui", manera despectiva para referirse a las personas nombradas por políticos en tareas administrativas.

"Estoy volviendo a mi casa del (Hospital) Pirovano encuentro la pintada en mi habitación. Ellos estuvieron adentro del departamento mucho tiempo porque cuando nosotros volvimos vimos que habían roto cosas", afirmó.

En este sentido, la mujer apuntó contra los "discursos de odio" desde el Gobierno, afirmó que “hay un caldo de cultivo de odio y violencia que habilita esto” y afirmó que "no sabe si se siente contenida por el Estado" ante esta situación.

Por otro lado, indicó que tras haberla golpeado y abusado, los responsables le dijeron que "no hablara de esto con nadie" y que la próxima vez iban a volver para "pegarle un tiro en la cabeza". "Mi sueldo no cubre la canasta, soy una militante de a pie; no soy una persona expuesta, jamás tuve responsabilidades. Entonces, cuando entré a mi casa pensé que era un robo. Ni siquiera tenía plata en la billetera", agregó.

Entonces, expresó que los hombres le respondieron: "Nosotros sabemos todo de vos, que estás con los derechos humanos. Nosotros no vinimos a robarte, vinimos a matarte. Y ahí fue cuando sacaron las armas".

Además, Bölke contó que está tratando de "recuperar una vida normal" y pensar cómo seguir adelante. "Tengo que ver como voy a seguir sola de nuevo, cómo cuando tengo que salir a tomar el colectivo". Por último, cerró: "Yo recurro a mis hermanos y hermanas, los compañeros de la agrupación HIJOS. Nos está acompañando la Defensoría General de la Nación.

El comunicado de HIJOS

Desde la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), fundada en 1995, denunciaron "el atentado político" contra Bölke el pasado 21 de marzo, dieciséis días después de que ocurriera el hecho.

“Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: ‘no vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto’", sostiene la denuncia. “Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación. Los autores del hecho pintaron en la pared la sigla VLLC”, remarcaron.

H.I.J.O.S. exigió el esclarecimiento de los hechos, a los que, insistió, calificó como “un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista”.

